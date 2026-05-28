22年歷史本地連鎖時裝店THE ASH六月全線結業　推5折優惠酬客

經營超過22年的本地連鎖時裝品牌 THE ASH 公布，其8間門店將於今年6月結業。門店將於結業前推出全線5折優惠，以答謝顧客支持。



經營超過22年的連鎖時裝品牌 THE ASH 公布，旗下8間門店將於今年6月結業。圖為去年10月已結業的尖沙咀美麗華廣場分店。（THE ASH Facebook）

本地連鎖時裝品牌 THE ASH 日前在社交平台發文，宣告旗下8間實體店將於今年6月結業。貼文提到，THE ASH創立於2003年12月10日，第一間門市位於銅鑼灣駱克道一棟舊樓，「嗰陣時根本冇諗過要做乜嘢大生意，與其話創業，不如話玩玩吓。我地冇商業計劃，冇市場調查，連個名都係謝斐道茶餐廳亂諗出嚟。」

及至2022年，店鋪搬到旺角瓊華中心，再擴展至各區商店。店主形容，22年歲月内曾經歷金融海嘯、社運、疫情，多得顧客支持才堅持營運。

對於結業決定，創辦人表示「因為唔係失敗，唔係唔玩，而係玩完喇，夠鐘去下一個階段」。為答謝顧客支持，THE ASH將推出全線5折優惠，作為預先慶祝無法達成的「50周年」。

去年10月，THE ASH宣布尖沙咀美麗華廣場分店結業，創辦人解釋經濟不景，經營環境艱難。目前THE ASH還有約8間分店，分別位於旺角The Forest及朗豪坊、大圍圍方、啟德零售館2、元朗YOHO、將軍澳東港城、屯門市廣場一期，以及荃灣廣場。