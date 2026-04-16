紅山半島52號洋房涉僭建被票控　業主稱就清拆令提上訴　案押後訊

紅山半島52號洋房在2023年9月經歷「世紀黑雨」後，屋宇署巡查該區的山泥傾卸情況時，發現該洋房的2名業主涉在花園及平台上加建構築物，兩名業主被屋宇署票控2 項違反建築物條例，案件今(16日)在東區法院提訊。辯方指，已就清拆令向《建築物條例》下的「上訴審裁小組」提出上訴，但尚未有結果，故申請押後，暫委裁判官朱仲強最後批准辯方申請，將案押後至7月9日再訊，以待進一步討論及提供法律意見。



兩名被告均為外籍人士

兩名被告：BOLITHO OLIVER ROBERT MORGAN及FARLOW MARGARET ANNE，分別被票控2項違反建築物條例。控罪指他們身為白筆山道18號（松柏徑）紅山半島52號洋房的擁有人，在2009年7月8日至2011年5月31日期間，明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，在上述洋房展開或進行建築工程，違反建築物條例（第123章）第14（1）條及第40（1AA）條。

紅山半島附近地方，在2023年9月的「世紀黑雨」後，出現大範圍山泥傾瀉，屋宇署之後巡查多個附近單位。(香港01記者攝）

花園及平台均被指有搭建物

傳票指，有關的工程在所述建築物的花園搭建1個搭建物，另在即在入口樓層（第4樓層）平台加建的1個搭建物之上位於天台層再加建1個支承屋字裝備装置的構築物。

辯方指正就清拆令提上訴求押後

辯方指，已就清拆令向《建築物條例》下的「上訴審裁小組」提出上訴。基於政府在2011年4月修訂的僭建物執法政策，爭議屋宇署在2023年9月的大行動，是否符合性質及合理期望，即是否有先根據「風險優先策略」，考慮物業是否危險再執法。審訊在3月已完結，惟尚未得悉結果，望申請押後以待提供法律意見。

控方認為清拆令與本案無關

惟控方認為該上訴與就《建築物條例》第24條所發出的清拆令有關，和本案沒有直接關聯，亦未有明確的裁決日子，反對辯方申請。

辯方解釋，雖然本案控罪基於《建築物條例》第14條，但有關清拆令亦是由此引申，上訴小組的建議對本案會有一定程度的影響。

暫委裁判官朱仲強聽取雙方陳詞後，終批准辯方申請，將案件押後至7月9日再訊，以待進一步討論及提供法律意見。

案件編號：ESS20899-903/2024