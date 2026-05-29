宏福苑︱居民貼全家福相盼尋家的感覺　帶鮮花悼罹難者：無法放下

大埔宏福苑7幢受災大廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。今日（29日）第二輪最後一天，宏道閣及宏盛閣的居民獲安排上樓執拾物品。昔日安樂窩如今化為焦土，有母親帶著被燒毀的熊公仔照片重返現場，試圖在尋回家的感覺，又特地帶備鮮花悼念已離世的街坊，直言「宏福人」的感情無法輕易放下；也有老街坊半年來痛哭無數次，最終只能無奈妥協決定將業權賣給政府。



居住於宏昌閣的歐太，今日獲得特別批准上樓，她今次準備了袋子、網等工具，將物件劃分區域分批處理。由於單位遭大火吞噬，她坦言第一次上樓幾乎辨認不了自己的家園，尤其是原本擺放在家中5隻象徵一家五口的Duffy公仔在大火中化為烏有，她希望把Duffy照片貼在家中重塑昔日家園的感覺，「呢張係我哋屋企好有代表性嘅相，既然代表我一家五口嘅公仔已經燒毀，好彩有張相，好想將佢貼返係我哋原有位置，我一路執嘢時令我覺得好似返咗自己屋企。」

居民指張貼標語是為勉勵同行 非與政府部門作對

面對政府的收購方案，歐太堅定絕不考慮賣業權。她強調，目前沒有一個方案切合其家庭需要，作為母親，她必須為孩子的未來負責，目標是為孩子尋回一個與宏福苑相約，能讓他們安穩成長的環境。對於有街坊發起掛標語抒發心聲卻遭阻止，歐太亦有準備字條。她引用聖經「眼中樑木」一詞，政府能夠接受聽證會上部門對於宏福苑不理想的作為，卻不解為何政府對災民卑微的心聲如此敏感，包容度低。她指出，張貼標語只是宏福苑居民互相勉勵同行，並非要與政府部門作對，「大家宏福人互相勉勵，大家唔係得一個人，呢件事係大家一齊面對，點解將一件簡單既事，睇得咁敏感呢？」

歐太今日和上次一樣擺放鮮花已離世的街坊，直言「宏福人」的感情無法輕易放下，火災發生至今半年間，所有街坊的感情一直牽動著她。因此若有機會再上樓，「每一次返去，我每一次都希望帶扎花，懷念一下啲街坊。」

有居民接受賣業權 揀頌雅路但落成需時暫住外母家

相較於歐太的堅守，部分居民則在無可奈何下選擇接受現實。宏道閣居民雷先生表示，其單位未受嚴重波及，今日主要上樓收拾玩具等心愛物件。他透露將會把業權賣給政府，並傾向選擇大埔區內的安置單位，以維持原有的生活習慣和社交圈子。但他直言，頌雅路交通不便，前往九龍塘需多花至少多15分鐘車程，且仍要等待數年才能落成，目前只能暫住岳母家。

宏道閣居民雷先生透露將會把業權賣給政府，並傾向選擇大埔區內的安置單位，以維持原有的生活習慣和社交圈子。（黃學潤攝）

然而，居民袁先生則對政府的態度感到無比憤怒，他透露自己自出生便居住在宏福苑，成家立室後亦因環境適合兼方便父母照顧小朋友而搬回上址。他指出，居民在大維修前已多次向承辦商及政府部門提出擔憂，最後仍是無人理會，只能無奈繳交費用，「其實（維修）一蚊都無比少過，呢個價錢我哋講過話太貴，跟住原來已經簽晒約要畀錢，咁畀啦！」

居民袁先生指出，居民在大維修前已多次向承辦商及政府部門提出擔憂，最後仍是無人理會，只能無奈繳交費用，「其實（維修）一蚊都無比少過，呢個價錢我哋講過話太貴，跟住原來已經簽晒約要畀錢，咁畀啦！」（黃學潤攝）

居民不滿政府各部門卸責 安置方案細節不清

他強調「政府應該係幫我哋做監察，佢哋係專業，我哋真係唔識。」惟火災發生後，各部門卻理直氣壯地推卸責任，聲稱「唔關我事、管唔到、法例無要求」，彷彿若無其事。他更批評當局至今對於安置方案不清不楚，當居民向其查詢物業按揭等具體安排時，隊員竟叫居民「自己問銀行」，結果銀行根本不知情，解説隊最終只能上網搜尋資料，直斥「唔知後面條路你想我哋點行？」

年老居民指另覓私樓不切實際 決定樓換樓嘆無得揀

同樣決定賣業權的宏道閣居民盧太則悲嘆「焗住啦，無得選擇，唔通瞓街？」她指自己一把年紀，拿著收購款項購買私樓不切實際。對於坊間有風涼話指災民獲得大量捐助，直斥此等言論是在傷亡家庭的傷口上撒鹽，居民並非貪心。

居民形容家人四處漂泊如「流浪漢」 無奈跟政府方案走

盧生則形容自己現時如同「流浪漢」，一家人四處漂泊，目前只能擠在百多呎的中轉屋內。他對居住了40年的家充滿感情，半年來因痛失家園「喊咗無數次」。其女兒無奈表示，政府給予的方案雖不及預期，但也只能被迫跟從計劃走，今日上樓最大的意義，是好好向街坊及昔日的家說聲再見，並最後鼓勵居民「大家加油！」

↓ 5月29日宏道閣及宏盛閣居民上樓情況 ↓