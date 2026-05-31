宏福苑｜東華三院撥3000萬　向轉讓業權居民每戶發3萬元安居津貼

東華三院日前宣布由「大埔宏福苑事故愛心捐款」撥出1000萬元為有需要的宏福苑業主提供免費法律援助。行政總監蘇祐安今日表示，東華三院會額外撥出3000萬的安居津貼，居民只要轉讓業權予政府，無論轉到何處作新居所，都可獲發每戶3萬元現金的安居津貼。另外，將會增撥500萬元，為有需要業主處理早期如遺產承繼、業權釐清等問題，並協助後續業權轉讓，提供「一條龍」服務。



東華三院行政總監蘇祐安。

蘇祐安今早（31日）於商台節目《政好星期天》表示，收到宏福苑居民意見指，日後出售業權後，離搬到新居仍有過渡時間， 需決定具體選擇，過程或需經濟援助。因此，東華三院最新決定額外撥出3,000萬元安居津貼，當居民選擇轉讓業權並找到新的居所，無論是私人物業還是租屋，或是其他方法找到新的安置地點，只要提供接受轉讓業權予政府的證明，便會派發每戶3萬元現金的安居津貼。

蘇祐安又指，已轉讓業權的居民選擇「樓換樓」但未搬入新居，亦可先領取津貼，而3萬元現金不限用途，居民可自由用於裝修、買傢俬等。

2026年2月21日，政府公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。（資料圖片／夏家朗攝）

另外，蘇祐安指，留意到部分住戶需釐清遺產承繼人，或是有喪失精神能力人士要處理業權，當中涉及不少法律程序，才可出售業權予政府。為此，東華三院會增撥500萬元，提供一條龍服務，協助相關人士處理法律問題。

至於免費法律援助計劃，蘇祐安表示反應正面，至今已接獲超過1000宗查詢，而到東華三院大埔鄰舍資源中心查詢的個案，則有逾500宗。東華三院現時每日都會將收到的個案轉介律師團隊，他形容進度相當理想。

他說，參與特設銷售方案、選擇轉售業權予政府領取現金的居民，將獲得一次性法律支援；至於選擇「樓換樓」的居民， 將獲兩次法律支援，包括向政府轉讓業權，以及處理買樓程序。