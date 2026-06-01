調查：近44%港漂學生欲留港發展　歸屬感成關鐽考慮因素

青年港漂總會周日（5月31日）公布一項「港漂學生」的問卷調查，了解他們來港升學原因、在港生活壓力、社會融入情況、畢業後留港意願，以及最需要的支援方向。結果顯示，43.9%受訪者稱「一定會」或「傾向」留港發展，但影響是否留港的關鍵不只薪酬或職位，更在於能否建立長遠歸屬感。



2026年5月31日，青年港漂總會公布針對「港漂學生」的調查結果，並啟動第二屆「『留學香港』十大傑出留學生評選」 。圖為青年港漂總會創會會長孫悅發表講話。（青年港漂總會提供圖片）

租金及住宿成本添壓力

調查於去年9月至今年5月進行，共收集380份有效樣本，當中八成、304名受訪者為本科生，其餘包括碩士生、博士生，以及畢業一年內仍留港發展青年。

對於來港升學原因，22.1%看重香港高校學術水平及國際排名、21.1%希望畢業後留港工作、20.5%基於家人或朋友建、20.0%基於香港具國際化視野及發展機會。

至於在港生活壓力，以19.2%人選擇「租金及住宿成本」最多，其次為17.6%選擇「未來發展不確定」、17.1%為日常生活開支、16.6%為學業壓力。

2026年5月31日，青年港漂總會公布針對「港漂學生」的調查結果，並啟動第二屆「『留學香港』十大傑出留學生評選」 。（青年港漂總會提供圖片）

39.5%難以融入香港社會

調查指出，港漂學生融入香港社會的情況並不一致。42.6%受訪者稱非常或比較融入香港生活，但同時有39.5%稱不太融入或很難融入香港社會。

對於是否留港發展的最大因素，排名第一的是「對香港的歸屬感」（18.7%），其次為簽證及政策安排（18.2%），薪酬水平及職位機會（17.4%）僅排第三。結果反映，香港若要留住港漂青年人才，除了提供就業機會，也 需要讓青年在香港建立身份認同、社會連結及長遠發展信心。

2026年5月31日，青年港漂總會公布針對「港漂學生」的調查結果，並啟動第二屆「『留學香港』十大傑出留學生評選」 。（青年港漂總會提供圖片）

「留學香港」十大傑出留學生評選啟動

調查亦顯示，接近六成受訪者已參與、願意增加參與，又或有興趣參與香港社會服務、公益活動或青年交流。

青年港漂總會同日公布，第二屆「『留學香港』十大傑出留學生評選」啟動，透過公開表揚優秀在港留學生、展示港漂青年的努力與貢獻，並促進其與本地社會、企業、機構及青年組織的連結，讓更多港漂學生在香港感受到被接納、被理解和被支持。