Save Lily｜Danny父由警押離警署　帶返翠雅山房單位搜查

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子Danny，拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙，屬「無證、無身份兒童」，難以接受基本醫療、教育等公共服務，引起廣泛關注。



警方今日（2日）以涉嫌疏忽照顧兒童罪，在長沙灣區拘捕Danny父母，Danny被送往明愛醫院檢查，社署派員了解。被捕男女剛扣留於長沙灣警署及紅磡警署，至今晚約7時，警方從長沙灣警署帶走男疑犯，將他押到女方報住的荔枝角翠雅山房單位調查。



報稱與女伴在家中誕下幼子Danny的關姓男子（中），由警方押離長沙灣警署，帶返翠雅山房調查。（林振華攝）

被捕姓曾男子及姓關女子，聲稱在家分娩誕下Danny，早前已在42天限期內，向入境處遞交相關出生登記表格，辦理出世紙。其後入境處要求兩人遞交DNA檢測報告，證明血緣關係。兩人至今未完成辦理，理由是DNA是相當敏感的個人資料，要求入境處按照《收集及使用生物辨識資料指引》，發出一份私隱影響評估，列明他們需要遞交甚麼資料、為何一定要提交DNA。

曾先生及關小姐聲稱兒子Danny是「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致Danny至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／黃學潤攝）

保安局局長鄧炳強下午見記者，指警員在長沙灣區找到Danny及其聲稱父母，並以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人，Danny則送到醫院檢查。他表示兩人早前與入境處聯絡，指在家分娩Danny，處方要求他們證明親子關係。但兩人未能提供任何產前檢查或醫生紀錄，亦沒有Danny到醫院檢查的紀錄，「甚至乎一張佢妊娠時間大肚嘅相片都未能夠提供」。

曾先生及關小姐聲稱兒子Danny是「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致Danny至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／黃學潤攝）

在兩人被捕之前，曾男今早於商台節目說主要責任在於政府，因政府需要保障他本人的私隱權。鄧炳強認為事件與私隱完全無關，政府只是要求兩人提出確實證據。

他表示保安局、勞福局、入境處及警隊專隊檢視後，決定為嬰兒福祉採取行動。他期望兩人能盡快提交證據，證明Danny屬其親生孩子，讓政府能按程序處理身份登記。若兩人無法證明，政府則需思考後續如何處理。問及會否強制他們接受DNA測試，鄧炳強表示需要按法律做相關工作。