蔡天鳳案｜一文看進展　蔡矮小輕盈易骨折　切人中間可致卵巢連腳

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月6日）在高等法院續審。法醫郭嘉琪繼續出庭作供，指出蔡天鳳右邊肩膊傷勢，有可能是她躺在地上時被人用刀切割造成，並證實其左腳有9處死前造成的瘀傷等。代表首被告鄺港傑的大律師盤問時提出新論點，質疑蔡天鳳若在七人車內遭人大力推向座位扶手，是否亦可造成致命傷勢；法醫同意撞擊扶手有此可能，且若事主不省人事，窒息時間或縮短至1至2分鐘，惟法醫在覆問時強調，相關致命傷勢「較大可能是被鈍器撞擊造成」。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。（網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人早前均已認罪或被法庭裁定罪名成立。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

右肩疑臥地遭刀割 人體中間切割可致殘肢連卵巢

法醫郭嘉琪前日作供時指出，蔡天鳳頭部共有7處裂傷，均由死前一次撞擊引致，意味生前承受過7次打擊；其右側頭骨遭重擊出一個孔洞，足以造成嚴重腦創傷；右邊面頰骨骼及顎骨多處骨折引致大量出血，血液流入口腔及氣道可致窒息；而其雙腿切口未見流血，符合死後遭尖銳工具切割分離。

郭嘉琪昨日繼續就蔡天鳳右邊肩膊的傷勢作供，控方在庭上展示其右邊肩胛骨及肱骨的骨骼碎片。控方詢問，若蔡天鳳當時躺在地上，被人用刀切割右邊肩膊，是否可造成相關骨骼傷勢；郭指出有此可能，但無法斷定過程涉及一次還是多次切割。

就前日提及右腳殘肢仍連著部份右邊卵巢及輸卵管，郭嘉琪昨日補充，經檢驗該兩個人體組織後，確認為卵巢組織；郭亦同意，若下刀時是在人體中間位置切割，右邊的卵巢便會仍然連著身體殘肢。

警方在龍尾村的單位內發現一部雪櫃。(資料圖片)

左腳現9處瘀傷 確定全部均死前造成

此外，控方問及蔡天鳳左腳上發現的傷勢。郭指出，在蔡的左腳發現有9處瘀傷，部份瘀傷在肌肉內部，傷勢全屬新近形成，並確定全部均是在死者去世前造成。

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

辯方問蔡矮小輕盈易骨折 法醫同意

郭在代表首被告鄺港傑的大律師 Trevor Beel 盤問時同意，平均而言，女性的骨質密度較男性低。辯方又指出，蔡天鳳身高152厘米、體重約90磅，身形較為矮小。郭嘉琪同意蔡的身高及體重低於香港女性的平均水平，亦同意在此體型下，骨骼相對較容易發生骨折。

辯方引述郭列出的兩項可能死因，即頭部傷勢本身，或因面頰及顎骨骨折引致血液阻塞呼吸道導致窒息，約5分鐘內致死。辯方盤問時提出，假若事主當時已經不省人事，會否進一步加速窒息死亡過程；郭表示同意。辯方追問，在不省人事的情況下，事主是否可能於短短1至2分鐘內便窒息死亡；郭確認「有此可能」。

法醫郭嘉琪認為蔡天鳳頭部曾遭7次襲擊(朱棨新攝)

辯方提「推撞七人車扶手」致死說法 法醫：有可能但較大機會遭鈍器撞擊

針對蔡天鳳頭部右側的孔洞骨折，郭前日指出傷勢吻合由錘子造成。辯方昨日指出，郭並不能完全肯定該骨折必然由錘子造成，其他相若體積的鈍物亦有可能；郭對此表示同意。辯方進一步追問，蔡右邊面頰及顎骨的骨折，是否較低機會由錘子造成；郭則反駁指，該些面部骨折同樣吻合由錘子造成。

辯方隨後指，閉路電視顯示蔡天鳳當時坐在涉案七人車的中排，即司機位後方一排，並在庭上呈上一張涉案七人車車廂內部的照片。辯方指出，若蔡天鳳當時坐在中排右邊座位，而有人在其左側大力推撞她，令其頭部及面部猛烈撞向車內的扶手，是否亦可造成上述兩處足以致命的傷勢；郭嘉琪在盤問下同意有此可能。

辯方質疑，若蔡天鳳被推撞，並撞到七人車的扶手，亦有可能造成頭部的傷勢。

在控方覆問時，郭嘉琪進一步解釋，車內的扶手本質上亦屬於鈍器的一種，若撞擊的力度足夠巨大，確實可引致相關傷勢。郭分析，扶手彎曲的位置有機會造成蔡天鳳右側頭骨的孔洞骨折，而扶手的其他位置則可造成其右邊面頰及顎骨骨折。然而，郭嘉琪從法醫專業角度強調，相比起撞向車內扶手，該些致命傷勢「較大可能是被鈍器撞擊造成」。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

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一文重溫庭上進展

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清