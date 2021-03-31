柴灣消防局前線投訴上級僅批24小時用兩個口罩　處方︰無事實根據

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-31 21:22

消防處內部早前流傳兩封投訴信，由柴灣消防局一群前線投訴其中一隊的消防總隊目，除了有人事管理問題外，當中指他限制使用消防車上的外科口罩，前線當更24小時只准配給兩個口罩，完成召喚服務後不准額外更換。據了解，有關投訴事隔數月仍未見任何跟進。消防處回覆查詢確認早前接獲類似個案的投訴，調查結果顯示「並無事實根據」。

消防處回覆查詢表示，屬員如有需要，可按情況更換口罩。（資料圖片）

消防局一群前線去年11月發內部公開信

《香港01》接獲投訴指，柴灣消防局一群前線於去年11月在內部發出公開信，投訴某隊總隊目，有多項管理問題引起不滿，其中提到該名上級一直扣起外科口罩，升降台、泵車、細搶救車上的口罩配給經常空置，當更24小時只獲派兩個口罩，完成召喚服務後不准額外更換，前線須用私伙外科口罩替換，質疑是違背處方管理政策。投訴人指，有關投訴事隔數月仍未見任何跟進。

有駐守其他分局的資深消防員確認，去年底有流傳過有關投訴信，涉及人事糾紛、管理不善等。以他所知，處方未有為外科口罩每日配給設上限，以他經驗每次完成一轉召喚服務，都會更換一個新口罩，因考慮到接觸過公眾及行動內容，恐口罩有污染，但不排除不同隊伍有自己一套管理方法，認為處方應調查清楚，免影響有關隊伍士氣。

消防處︰早前接獲類似投訴

消防處回覆查詢表示，一直十分重視屬員的工作安全，早前接獲類似查詢個案的投訴，調查結果顯示「有關投訴並無事實根據」。處方表示，前線執勤時需佩戴由部門提供的保護裝備，包括外科口罩，一直強調所有人員應根據風險評估，按照「用得其所」及「應用則用」的原則，使用適當個人防護裝備。

就向前線每日派發口罩有無設上限，消防處表示，屬員如有需要，可按情況更換口罩，例如參與緊急救護服務、先遣急救服務、需要接觸傷病或受傷人士的特別服務或與市民大眾有緊密或長時間接觸的事故時，便需佩戴外科口罩，並在行動完成後妥善棄置及更換。

被問到該處的外科口罩備存量及足夠使用期限，處方表示，有密切留意各單位的庫存及使用量。為確保能夠為屬員提供充足外科口罩應付行動需要，一直與政府物流署保持緊密聯繫，確保供應充足穩定。但未有透露數字，形容有關庫存量「持續處於健康水平。」

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