移民潮｜「收成期」農夫黃如榮憂慮下一代未來　棄12載農田移英

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-16 08:00

一家四口從香港遠赴英國，放下用了12年親手建立的農場，跳出舒適圈到陌生地方由零開始打拼。原本在港經營「歐羅有機農場」的有機農夫黃如榮（阿Wing），剛在倫敦周邊城市安頓下來，形容一切是「摸著石頭過河」。 農夫也移民，黃如榮說，對落腳地的認識，只有廿年前因工作關係，短暫逗留的兩日一夜，那走馬看花的印象。在港土生土長，突然連根拔起，放下那一片曾投入汗水及心血的農地，黃如榮坦言，近年社會籠罩的無力感、對下一代未來的憂慮，逼使著他放棄「收成期」，帶著不捨離港，期望先在異鄉建立「歐羅有機農場」分部，以解鄉愁。

在元朗大江埔村田地長大的黃如榮，12年前放棄電子廠總經理的高薪厚職，跑回新界的「老家」種菜。別人眼中是日曬雨淋的苦差，他卻覓地建立「歐羅有機農場」，原打算下半生就植根於此。農場命名「歐羅」，既是入行前提醒自己「向錢看」，要維持可持續發展，不能只顧理念；同時希望推動「歐羅有機共同體」，集合小農力量，築成獲社會重視的農業，提升議價能力，才能改變農夫付出與收穫不成正比的困境。本身有擔任城大跆拳道總教練的他，訂立目標後就向前衝，不易談「放棄」二字。

去年港區國安法實施後，低氣壓籠罩下，不少人話題離不開「移民」。黃如榮為兩個正就讀中學的兒子將來，太太當時提出，不如離開香港展開新生活。是去或留，是家庭還是事業，成艱難抉擇。黃如榮以香港為家，相信自己農二代的身分、曾任企業管理層，具開拓市場及營銷經驗，更有潛力推動香港農業發展，但突然被家人請求放棄一生目標，感覺就如被罰停賽。

思考了兩周，抉擇時間到，他還是要作出取捨，「會唔捨得，但決定得好快......農業可以有好多人去推動，但家庭角色方面，爸爸就係爸爸，如果唔能夠維持家庭角色，邊個可以幫你？當家人希望得到你嘅支持，係咪仲要堅持自己覺得重要嘅嘢？」他慨嘆道。

黃如榮當年放棄高薪厚職，跑回老家種菜，氣得媽媽與其冷戰了一個月。今次他選擇移民，在外國由零開始重新打拼，媽媽沒有反對，母子二人臨別一聚，或成最後一次。（資料圖片）

離開舒適圈 踏上英國旅途

數天內把樓賣了，把農場「心血」交托家人，去年底踏上遠赴倫敦的旅途。是決斷，也包含滿滿的不捨。「政府施政、生活環境已經唔可以令我哋開心生活，大人容忍度好高，好多嘢可以承受；但明明唔認同嘅嘢，要小朋友接受，作為家長好難教育。唔想灌輸錯誤觀念，亦無辦法再妥協，唯有作出改變。」他說，過去種種表達方式都得不到政府正面回應，無力感早已油然而生，不禁問自己「當社會腐爛到咁，可以點救？」最終選擇「用腳投票」移民他國。

這次移民，有著父親當年背負一家人的希望，從潮州來港冒險的影子。黃形容今次移民為冒險，意味著要「連根拔起」，成為家族的「先頭部隊」，鼓起勇氣離開舒適圈外闖，他日在港家人需要支援，也有個照應。決定得灑脫，但這位硬漢最不捨還是85歲的母親，今次一別，未知能否再聚。

一家四口循過渡准許證「Leave Outside the Rules（LOTR）」入境英國，只有黃如榮曾遊此地，但記憶仍停留在20年前短暫的商務之旅。移民前，他主要靠在網上搜尋資料，在異鄉先要適應當地語言、天氣、生活文化、教育制度等。

他笑言，兒子適應力強，已融入新的學習環境，自己反而要多聽一點新聞學英文，生活上未感被標籤為新移民，「所有生活細節都係適應問題，可以自己轉變到，但香港大環境我哋改變不到，相對上輕鬆啲」。

▼移居英國 建立都市農場▼

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農業亦可打國際線

安頓後，黃如榮嘗試把老本行帶到英國，建立「歐羅有機農場」海外分部。他先在家後院開闢試驗場，種植小唐菜、生菜、椰菜等熟悉的品種，先了解當地天氣、生態環境及品種的差異性，倘成功便把模式「複製」，著手推銷，為其他都市人的後院、閒置空間改建成有機蔬菜種植場，提升自給率，冀5年內有自己的農場。

他說，英國大部分蔬菜以進口為主，倘都市人也分擔生產者角色，增加對農產品認識，或能改變以往只顧價錢、外觀、追求產量的想法，提升對食物及農夫的尊重，帶動「本地人食本地菜」。