國際學校逾半超收本地生　宣道會劉平齋近九成為本地生

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-14 19:19

受到新冠肺炎及移民潮影響，令國際學校等出現退學潮。根據教育局提交立法會財委會文件，2020/21學年有約4.1萬名學生就讀國際學校，當中29.8%是本地生，即並沒持有香港特區護照以外的護照，直逼教育局准許本地生最多三成的規定；而有關比例更為近年新高，較去年多3.9個百分點。 全港53間國際學校當中，有27間錄取本地生的比例超過30%，其中，宣道會劉平齋紀念國際學校的本地生佔比接近九成。

宣道會劉平齋紀念國際學校的本地生佔比接近九成，超過教育局准許的三成本地生規定。（資料圖片）

根據教育局規定，在港開設的國際學校應編配最少70%的學額予非本地學生，但國際學校本地生比例近年持續擴大。

根據財委會文件，在2020/21學年，國際學校超收本地生的比例由31.2%%至89.2%不等，當中，宣道會劉平齋紀念國際學校的本地生佔比最高，148個學生之中，有132個是本地生，佔比達89.2%；其次是京斯敦國際學校，261個學生中有77.8%是本地生；第三是耀中國際學校，959個學生中有71.8%是本地生，三間學校的國際生人數只介乎約三成至一成左右。

京斯敦國際學校，261個學生中有77.8%是本地生。（教育城網頁）

4間學校不符收生比例規定 本地生佔比由52%至21%不等

受到新冠肺炎疫情影響，教育局指，部分非本地學生可能跟隨家人返回原居地生活，導致非本地學生流失率或較往常為高。因應個別學校的實際情況，有限度地暫時放寬數間新成立國際學校在2020/21及2021/22學年錄取非本地學生比例的要求，但其生源仍須以非本地生為主。

事實上，國際學校的本地生比例標準，是隨著與政府簽訂的合約而各有不同。教育局指，在2020/21學年，15間受服務合約所規限的國際學校須錄取由50%至85%不等的非本地學生，即本地生比例要求為50%至15%，但當中共有4間未能符合相關收生比例規定，本地學生佔比由52%至21%不等。

教育局預計，在2021/22至2023/24學年，將可增加約1 830個學額。（資料圖片）

中小學每年學費中位數介乎12.6萬至16.3萬

在整體國際學校學額供應方面，教育局指，與2019/20學年比較，本學年國際學校的小學和中學學額分別減少約20個和510個。不過，當局預計，當新成立學校逐步落實其收生計劃，以及個別學校籌劃的擴建計劃，未來數年可逐步增加國際學校學額。教育局預計，在2021/22至2023/24學年，將可增加約1 830個學額。

國際學校學費方面，小學每年學費介乎近5萬至22.5萬不等，中位數是12.6萬；中學每年學費則介乎近6萬至26.6萬，中位數是16.3萬。