新冠肺炎．最新｜復活節聚會群組爆發　29歲確診婦惹多名親人中招

撰文：鄭翠碧李恩慈鍾妍胡家欣陳淑霞梁煥敏朱海棋歐陽德浩
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本港疫情回落存暗湧，衞生署衞生防護中心周四（15日）公布新增6宗確診，累計增至11,619宗。有2宗是本地個案，其中一宗是未知感染源頭個案，患者是一名29歲女子，復活節期間有多場聚會，另有多名家人因已初步確診，故屬於一個「復活節家族聚會群組」。
政府全面放寬疫苗接種組別至16歲或以上人士，復必泰疫苗接種年齡降至16歲；至於接種科興疫苗年齡則放寬至18歲或以上。當局指，9月底會關閉全港疫苗種中心，由於復必泰疫苗有保存期限，如想打復必泰最遲要在8月底打第一針。
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港府宣布，疫苗接種年齡降至16歲，而所有疫苗接種中心將運作至9月底，其中復必泰疫苗之後會停接種，最遲要在8月底打第1針。（羅君豪攝）
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