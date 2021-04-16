新冠肺炎．最新｜復活節聚會群組爆發　29歲確診婦惹多名親人中招

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港疫情回落存暗湧，衞生署衞生防護中心周四（15日）公布新增6宗確診，累計增至11,619宗。有2宗是本地個案，其中一宗是未知感染源頭個案，患者是一名29歲女子，復活節期間有多場聚會，另有多名家人因已初步確診，故屬於一個「復活節家族聚會群組」。

政府全面放寬疫苗接種組別至16歲或以上人士，復必泰疫苗接種年齡降至16歲；至於接種科興疫苗年齡則放寬至18歲或以上。當局指，9月底會關閉全港疫苗種中心，由於復必泰疫苗有保存期限，如想打復必泰最遲要在8月底打第一針。

強制檢測大廈｜五處所上榜　2幼稚園爆上呼吸道感染須檢測

▼2021年4月15日確診患者住所及行蹤▼

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

+5
+5
+5
+3
+3
+3

港府宣布，疫苗接種年齡降至16歲，而所有疫苗接種中心將運作至9月底，其中復必泰疫苗之後會停接種，最遲要在8月底打第1針。（羅君豪攝）

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+11
+11
+11

相關新聞︰系統漏洞加拿大非港人獲打第一針科興疫苗　衞生署反口拒打第二針

▼「抗疫新路向」　維持社交距離措施兩周▼

+11
+11
+11
+3
+3
+3

昨日總覽：

新冠疫苗｜累計64.9萬人接種第一劑　42歲女子打針後失去知覺留院

強制檢測大廈｜五處所上榜　2幼稚園爆上呼吸道感染須檢測

疫苗氣泡｜酒吧業反對強制客人打針換復業　拒打針員工要停薪留職

29歲女患者訪多處所須強檢或消毒　包括阿木台灣麵、小西灣DONKI

復活節後首個家庭爆發　無源頭29歲女會計多聚會　惹6親人同染疫

旅遊從業員盼當接種中心登記員　5分鐘面試問如何應對市民糾紛

新冠疫苗｜澳門政府暫緩阿斯利康疫苗供澳　待審視安全性再考慮

新冠肺炎｜旅遊業望盡快重啟本地遊、公海遊：登船前檢測較為合理

疫苗氣泡｜高、中、低風險地區抵港者　已打針檢疫期可減7日

▼4.13　食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

+15
+15
+15

▼4.13　西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

+4
+4
+4

▼三圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。