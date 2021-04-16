新冠肺炎．最新｜復活節聚會群組爆發　29歲確診婦惹多名親人中招

本港疫情回落存暗湧，衞生署衞生防護中心周四（15日）公布新增6宗確診，累計增至11,619宗。有2宗是本地個案，其中一宗是未知感染源頭個案，患者是一名29歲女子，復活節期間有多場聚會，另有多名家人因已初步確診，故屬於一個「復活節家族聚會群組」。

政府全面放寬疫苗接種組別至16歲或以上人士，復必泰疫苗接種年齡降至16歲；至於接種科興疫苗年齡則放寬至18歲或以上。當局指，9月底會關閉全港疫苗種中心，由於復必泰疫苗有保存期限，如想打復必泰最遲要在8月底打第一針。