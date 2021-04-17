新冠肺炎．最新｜外防變種病毒輸入失守　患者殺入社區恐爆第五波

撰文： 鄭秋玲 鍾妍 胡家欣 張嘉敏 鄭翠碧 黃金棋 馬煒傑 李恩慈 鄧穎琳 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-17 07:00

本港新冠肺炎「清零」遇阻滯，衞生署衞生防護中心昨日（16日）公布新增17宗確診，當中6宗為本地個案，涉及元朗菁雅居家族及屯門友愛邨愛暉樓居民。「內憂」未靖，「外患」已至，政府昨晚公布社區出現首宗輸入變種病毒，雖只屬初步確診階段，但已立即在接近午夜前，向患者所居的佐敦白加士街伯嘉士大廈展開封區禁足檢測，以期截斷傳播。昨初步確診的10餘宗個案除了此宗變種病毒外，尚有至少五宗的患者住所提早在強制檢測大廈名單曝光，涉牛頭角、尖沙咀及「重災區」屯門。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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畀佢走出社區，問題就好複雜，我哋交通一小時去晒香港好多地方，幾日內點知佢去過邊? 呼吸系統專科醫生梁子超

變種新冠病毒｜社區現首宗 專家：倘擴散非談清零 是爆第五波

【08:00】多國因出現變種新冠病毒而疫情反彈，本港外防輸入「城牆」終失守，《香港01》昨晚（16日）報道，首宗變種病毒患者走入社區。有專家表示，現時的21日檢疫期不是萬能，少部分人的潛伏期會較長，「一兩單變種病毒輸入嚟，好似俄羅斯輪盤咁總有一次會啪中自己」，批評政府應該早於復活節前禁止菲律賓、巴基斯坦等被變種病毒肆虐的高風險地區人士入境，現階段最重要是壓下該個案的傳播網絡，「如果擴散，唔好講清零，係講緊第五波。」

【05:10】截至凌晨5點 全幢大廈清空，共撤走41男40女，包括一名傷殘人士，大部份居民撤往竹篙灣；由於竹篙灣沒有大房,有一個四人家庭撤往鯉魚門。大廈會繼續封鎖，有人員把守，如果有其他居民返回，會直接被送往隔離。

變種新冠病毒｜佐敦伯嘉士大廈居民半夜撤往竹篙灣檢疫 長達21日

【03:45】政府昨晚（16日）近午夜突擊圍封佐敦白加士街伯嘉士大廈，指有一宗初步確診個案帶變種病毒。今日（17日）凌晨2時半，居民在現場人員安排下陸續離開大廈，登上政府安排的小巴往竹篙灣檢疫，有居民指日數長達21日，而非一直的14日。從突襲封區到强制送往竹篙灣，居民表示錯愕，認爲21日隔離時間太長。

▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

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確診食肆處所｜染疫菁雅居家族光顧食肆曝光 由元朗吃到葵青

【00:46】本港周五(16日)新增17宗個案，當中有6宗本地有關連個案，包括昨日公布確診的卓健會計經理5名家人，他們均居於元朗菁雅居其中兩座，另一則是屯門友愛邨愛暉樓的關連個案。



衞生防護中心晚上公布患者在傳染期間曾到訪處所的名單，多名確診患者均有外出用膳，有8間食肆上榜，均位於患者住處或工作地點附近；其中菁雅居家族7名患者，曾光顧元朗「煮樓」及葵青「太子小廚餐廳」等。另外有患者曾到街市買菜，屯門新墟街市及元朗洪水橋洪福街市均曾有確診患者到訪。

強制檢測大廈｜7大廈上榜 友愛邨愛勇樓、愛暉樓2座有居民初確診

【00:05】食衞局公布強制檢測公告，一共七幢大廈納入名單，除了「菁雅居家族」居住的元朗菁雅居第11座，尚有未公布已有確診者曾居住的上海街684-686號。當局曾公布有五幢大廈因新增一宗或以上初步確診個案而須強檢，包括：牛頭角樂華北邨秉華樓、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、友愛邨愛暉樓(第 2 座)及愛勇樓、尖沙咀重慶大廈。

任何在4月3日至16日期間曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月18日或之前接受檢測。受檢人士若在4月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，位於葵涌梨木道4-30號億萬工業中心8樓B座棉麗企業有限公司及元朗洪水橋天主教崇德英文書院，因涉「菁雅居家族」患者，也納必強制檢測。

政府明日（17日）會在下列地點為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站：觀塘樂華北邨巴士總站側廣場、尖沙咀麼地道15-17號、洪水橋菁雅居第11座地下、屯門蝴蝶灣社區中心禮堂、屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空地。

突襲佐敦伯嘉士大廈封區檢測 消息：有變種病毒患者走入社區

4月16日【23:38】本港疫情反覆，港府今日(16日)突於晚上11時半突襲封區，宣布佐敦白加士街的伯嘉士大廈封區檢測。由晚上11時半開始，伯嘉士大廈內的人士須留在其處所等候，明日凌晨2時半前接受檢測，政府目標是在明日（17日）上午約8時左右完成此行動。



今次封區事出突然，亦是當局首次於接近午夜前作出圍封。有消息人士透露，有海外回港人士完成檢疫後幾日，回到社區對新冠病毒檢測初步呈陽性，並驗出帶有變種病毒。

佐敦伯嘉士大廈封區檢測範圍。(政府新聞處圖片)

▼4月15日確診的29歲無源頭女子，曾到本港多處▼

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