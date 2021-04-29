豐田新混能的士有批次引擎系統故障涉逾百車　皇冠證部分要換零件

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-29 22:02

豐田混能的士以寬敞、低地台見稱，惟有的士業界指出，今年新落地的一批混能的士，由於引擎系統失靈，儀表板會無故亮起警告燈，通知司機引擎有故障。 的士小巴商總會理事長周國强指，出現問題的車輛屬今年新落地的批次，有約120架，涉事的士的引擎監察系統，在改良後太敏感，當行車時由石油氣推動，轉回電力混能時，若有少許瑕疵，車頭表板就會亮起警告燈，司機駕車時也增添壓力。 豐田香港代理商皇冠汽車承認事件，指已陸續為受影響車輛更換零件，問題只涉2021年第一季生產的豐田混能的士。

部分今年落地的豐田混能的士引擎系統故障，需要更換零件。(資料圖片/羅國輝攝)

周國強指，今年新到的一批混能的士，在引擎系統上有改良，令的士由石油氣推動，轉到使用電能時，監察系統會太敏感，出現少許瑕疵，也會在儀表板上顯示引擎出現問題。業界早前已向廠方報告問題，現時只需停車熄匙約一分鐘，重新啟動就可解決。



周續說，有關問題出現頻率高，司機一更車，可能會出現兩、三次。他形容，的士司機們在行車期間，見到有訊號燈亮起，開車時會有壓力。早前有網上群組流傳，有司機駕駛涉事批次的士時，引擎警告燈亮起後繼而死火。周指，不敢妄下判斷，該會並無會員反映遇過死火問題。

周國強續說，豐田已承諾替受影響的士更換零件，需時約兩個月，預計今年本港有約120輛混能的士落地，期望可加快於一個月內完成。忠誠車行執行董事鄭敏怡亦承認有受影響，其車隊有兩架的士屬於涉事批次，現時均已完成更換零件。她又認為，一般新款車都需要調校處理，對豐田做法感滿意。

皇冠汽車回覆《香港01》查詢時指，就部分2021年第一季生產的豐田混能的士，儀表板曾顯示英文系統信息，以及亮起黃色警示燈，一直與日本豐田廠方作出積極跟進，而廠方亦確認，可能因為混能系統內的監察設定較為敏感，會間歇出現上述情況。

皇冠表示，會為受影響的車輛免費更換相關混能系統零件，視乎零件數目，陸續開始為受影響的車輛安排更換，目前的記錄，獲更換零件的車輛，已再沒有出現以上情況。