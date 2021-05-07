港大工程學院長趙汝恒　9月轉投理大任副校長　主研究及創新事務

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-07 12:11

香港理工大學今日（7日）宣布，委任趙汝恒為副校長（研究及創新），任期由2021年9月1日起生效。 趙汝恒是香港科研界知名的「港產」學者，1988年香港大學機械工程一級榮譽畢業，之後到美國加州大學柏克萊分校深造，再回港貢獻高等教育界。他曾在香港科技大學任職超過20年，現職香港大學工程學院院長及機械工程學講座教授。

今晚（19日）7時許，香港理工大學一名學生進行實驗期間，意外遭化學液體濺傷。（網上圖片）

趙汝恒現職港大工程學院院長及機械工程學講座教授，不時會接受傳媒訪問。他數年前已代表港大，與清華大學合作及商討合辦課程。

而趙汝恒加入港大前，曾在香港科技大學任職逾廿載，並於2014年至2018年期間擔任機械及航空航天工程學系系主任。他同時是優秀熱能與環境工程學者。

理大表示，趙汝恒履任副校長（研究及創新）後，會主管理大研究與創新方面的策劃及發展；並提升大學的科研質量及影響力，增強理大在地區以至國際上的領導地位。

理大校長滕錦光形容，趙汝恒對科研充滿熱誠，是一位卓越學者及具遠見的領導者，相信他可協助理大把握第四次工業革命和大灣區發展機遇，提升理大的科研追求，為解決社會迫切問題貢獻，對成功邀請趙汝恒加入理大感高興。

香港理工大學今日（7日）宣布，委任工程學院院長及機械工程學講座教授趙汝恒為副校長（研究及創新），任期由2021年9月1日起生效。（理大提供）

趙汝恒於1988年在香港大學以一級榮譽成績取得機械工程學士學位，並在1992年及1994年在美國加州大學柏克萊分校取得機械工程碩士和博士學位。他是美國機械工程師學會（FASME）、英國機械工程師學會（FIMechE）、英國特許屋宇裝備工程師學會（FCIBSE）、香港工程科學院（FHKEng）和香港工程師學會（FHKIE）等學會的資深會員或院士，亦是註冊專業工程師（RPE）和英國工程委員會的特許工程師（CEng）。