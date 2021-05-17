新冠肺炎．最新｜台灣疫情未遏止　返港人士隔離21日

本港新冠肺炎疫情未止，周日（16日）新增4宗確診，當中三宗為輸入個案，一宗與本地個案有關連，是早前已確診的菲裔女護士胞兄女友的嬰兒。另外，華大基因早前有員工確診，病毒排序為一年前武漢流行的病毒株，並非現時流行的病毒株，相信為假陽性，一旦確認後會剔除為確診個案，個案編號會回收重用。

港府周一凌晨（17日）起收緊檢疫安排，台灣抵港人士必須在指定酒店強制檢疫21天，期間需檢測4次，是港府一連兩日收緊台灣抵港人士檢疫安排。