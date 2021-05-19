90後港產小提琴家盼音樂感動人心　「錢唔係咁重要」

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-19 08:15

香港不少父母會安排子女學樂器，現年27歲的郝立希，約20年前「情定」小提琴，矢志成為小提琴家。他在港期間已就讀音樂學校，14歲後先後赴英國及美國深造。2017年美國學士畢業後，曾感到迷茫而回港，幸翌年音樂節遇到知音觀眾及良師，深信自己有能力以音樂感動人心，再到美國耶魯大學音樂學院攻讀碩士課程。 父親是牙醫、哥哥是工程師，整個家族中，只有他選音樂作終身事業，部份親友對此略有微言，但他認為「錢唔係咁重要」。努力數年後，獲以著名大提琴家李垂誼理念成立的垂誼樂社，選為「年青音樂家招募」小提琴組別得獎者，本月將在大館內與著名音樂家合奏。 他感謝媽媽及哥哥的支持，期望日後繼續向室內音樂發展、開個人音樂節，繼續以音樂感動人心。

原來音樂係可以對社會有貢獻，我有能力感動到人，令佢哋心情轉好。 郝立希

郝立希獲選為「年青音樂家招募」小提琴組別得獎者，本月下旬會在「賽馬會樂・憶古蹟」社區音樂會中演奏，地點是大館內的法庭。(鄧穎琳攝)

2017取得學士學位 回港沉澱一年

郝立希在港出生，6歲時選學小提琴，自此愛上拉琴，有志向音樂界發展，並入讀國際基督教優質音樂中學暨小學。至14歲，他赴英國入讀音樂寄宿學校Wells Cathedral School，多次在鋼琴及小提琴大賽中獲獎。

看似「順風順水」的他坦言，2017年在美國曼尼斯音樂學院（Mannes School of Music）學士畢業後，曾回港一年沉澱，「我諗緊自己水平夠唔夠同人競爭，值唔值得再讀落去。」

郝立希形容，小提琴家雖沒固定薪金，卻「搵到食」，更可以音樂感動人心。(鄧穎琳攝)

舒伯特鋼琴三重奏感動觀眾落淚

2018年他與兩位朋友在美國參與音樂節（Kneisel Hall Music Festival ），花整個暑假排練的舒伯特鋼琴三重奏，獲不少觀眾賞識，更有人完場後向他們道謝，令他決定以音樂為終身事業，「有觀眾去後台喊住話好感人，原來音樂係可以對社會有貢獻，我有能力感動到人，令佢哋心情轉好。」該音樂節中他更認識到一名耶魯大學音樂導師，加強他回美深造的想法，「佢唔止教我提升拉琴技巧，仲有心靈鼓勵。」

小提琴家郝立希。（鄧穎琳攝）

香港甚少人會選音樂家作為終身職業，父親是牙醫、兄長是工程師，郝立希坦言，曾有親友對他的選擇有微言，幸獲媽媽及哥哥支持。他形容小提琴家都是一種專業，雖沒固定薪金，卻「搵到食」，更可以音樂感動人心：「錢唔係咁重要，我著重人與人嘅關係。」

郝立希（左）期待與著名大提琴家李垂誼（中）同台演出。（受訪者提供）

周四及五晚在大館免費演出

不惜檢疫21天，都要從美國回港，郝立希說，除了與家人見面，更期待着與其他音樂家交流，「今次有機會同著名大提琴家李垂誼同台演出，我細個都係睇佢表演，係好難得！」

垂誼樂社獲賽馬會慈善信託基金捐助，推廣為期3年的「賽馬會樂・憶古蹟」計劃，將音樂與古蹟連結，郝立希被選中「年青音樂家招募」小提琴組別的得獎者，獲邀參與5場在大館舉辦的音樂會，日期為本周四（20日）及五（21日），兩日都會在7時15分舉行，周五加開8時30分另一場，地點在大館中央裁判司署，費用全免，名額有限，先到先得。