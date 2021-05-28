「全女班」中學生研AI監測長者家居暈倒裝置　久未起身自動求助

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-28 00:00

獨居長者家居意外頻生，稍不慎跌倒或無人知曉。天水圍萬鈞伯裘書院「全女班」中學生組隊，研發人工智能（AI）自動監測長者家居暈倒裝置「救及時」，當長者在家中跌倒，會發出警號和話音詢問，倘久未有關掉警號，微型電腦會自動向其家人發信息要求救援。

研發概念由女生太公開始

研發團隊是萬鈞伯裘書院四名中四女生，她們中二開始從課外活動接觸人工智能（AI），中三已開始構思「救及時」。概念源自其中一位成員鍾焯琳，她的太公是一名獨居長者，家人擔心他無法自理，若不慎跌倒或未能及時救援，故希望研發一個系統可自動偵測長者有否意外發生。由研究至實地測試，用了五個月時間。

這個AI影像辨識技術裝置包括微型攝影機、警報器和微型電腦，當長者在家中跌倒，系統會即時發出訊號嘗試叫醒長者，詢問「你有沒有事？能起來嗎？需要聯絡你家人嗎？」，萬一長者失去知覺，未能在設定時間內關上醒示功能，系統會立即發送訊息通知家人，一套裝置成本約1,500元。

到三名獨居長者家居環境測試

同學獲社工協助，探訪天晴邨三名獨居長者，在家居環境測試「救及時」。其中一名婆婆透露，曾在家中跌倒，未能按平安鐘求助，慶幸鄰居發現才獲救。

成員之一的胡美娜表示，即使坊間有紅外線熱傳感警報系統，或重力感應裝置，偵測長者是否有一段時間沒有移動，但有機會被熱騰騰的飯菜或重物誤導，無法辨別人體或物件，或誤判有人暈倒。

挫敗激發研究「救及時2.0」 增夜視功能

談及難忘經歷，鍾焯琳說在疫情下比賽也要用Zoom，擔心接收不良，評判聽不清楚或影響評分。胡美娜亦表示，在長者家中實地試驗，才發現他們的居住環境較暗，裝置因沒有夜視功能，故無法辨識。一次挫敗未擊退這班女生，反激發她們進一步研發「救及時2.0」，例如加入夜視功能、發送實時照片、配合監測心跳裝置等，相信改良版亦適用於安老院舍。

此外，目前該AI模型準確度仍未太理想，需收集更多坐下、站立、躺下等姿勢數據，但受疫情影響，同學們只能找家人幫忙拍攝不同姿勢照片，但僅累積數百張。她們期望疫情放緩，再邀請更多師生拍照，目標是收集至少5,000張，讓模型更準確辨識長者是否跌倒。

「救及時」贏得滙豐香港社區夥伴計劃「SMART Community Hackathon 2020」卓越創科精神獎，研發團隊是萬鈞伯裘書院四名中四女生。（勞敏儀攝）

老師：女生也研AI 勝在細心夠堅持

「救及時」贏得滙豐香港社區夥伴計劃「SMART Community Hackathon 2020」卓越創科精神獎，領導這個「全女班」團隊是萬鈞伯裘書院資訊科技及創新發展部首席主任陸智恆。他說，編程過程有一個字母或標點出錯，或已不能啟用裝置，女生的優點是較細心，善於找錯處；加上她們夠堅持，上午完成網課，下午便回校繼續鑽研，即使測試至夜晚8時許，亦沒有怨言。

胡美娜表示，中二那年在比賽看見一個壓力板裝置，板上人數越多，交通燈越快轉綠燈，當下大開眼界，燃起對AI的興趣。鍾焯琳亦表示，原本以為AI只是電腦程式，後來發現不是學會就算，還可以利用它幫助更多有需要的人，認為是很開心的一件事。