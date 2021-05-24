8.31港島衝突｜大公報招牌被毀　兩男女穿黑衣戴防毒面具被控暴動

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-24 14:39

前年8月31日港島區發生大型警民衝突；傍晚時分有示威者在灣仔一帶縱火和堵路，一個《大公報》招牌被損毀，警方用動水炮車驅散，兩名穿黑衣及戴防毒面罩男女被捕，其後控暴動、無牌管有無線電，及控管有攻擊性武器等罪。案件今（24日）在區院開審，男被告承認無牌管有無線電一罪但否認暴動罪，女被告則否認所有控罪。控方將傳召水炮車主管作證。

兩名被告：楊光智（25歲，男護理員），及湯嘉欣（20歲，女學生）。2人否認於2019年8月31日，在軒尼詩道近天樂里參與暴動。楊另被控於同日同地管有一套無線電收發機。楊則另被控同日同地管有一個能發出鐳射光束的裝置。

當日有《大公報》招牌被破壞

控方開案陳詞稱，2019年8月31日傍晚時分有大批黑衣示威者佔據銅鑼灣、灣仔一帶馬路，並以雜物堵塞行車線，其中亦有示威者投擲汽油彈和縱火。當日晚上約7時50分左右，十多名示威者爬上軒尼詩道一平台上破壞《大公報》的一幅大型招牌。約5分鐘後，警方防線連同水炮車到達案發現場一帶，並開始沿軒尼詩道向東警告和驅散堵路人士。部份示威者略為撤退至史釗域道繼續於警方防線對峙，有示威者用強光照向警方。

警方用水炮車還擊

十數分鐘之後，警方開始向東推進，示威者扔出汽油彈和縱火等攻擊警方防線，警方則用水炮車向示威者射出顏色水劑還擊；同時，警方亦派出警員到天樂里和灣仔道一帶掃蕩。控方稱，當時包括兩名被告在內，有約百名示威者沿灣仔道和軒尼詩道往東逃跑，逃跑人士大部份均帶有面罩、頭盔和穿上黑色衣裝。

兩被告均穿黑衣及戴防毒面罩

警員其後在灣仔道近陳東里截停兩名被告，其時的人均穿著黑色衣裝和戴著防毒面罩；首被告戴著頭盔，另被搜出一部無線電對講機、濾罐和生理鹽水：次被告則被搜出一支鐳射筆和護鏡、頭盔和手套等裝備。

控方將率先傳召案發當日的水炮車主管，警署警長伍國雄上庭作供；審訊下午續。

案件編號：DCCC 512/2020

2019年8月31日港島衝突情況。(詳看下圖)