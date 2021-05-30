拔萃男書院等直資名校急招插班生　直資議會：每校最少十幾人退學

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-30 12:26

疫情及移民潮夾擊，本港出現退學潮，多間直資名校登廣告招收插班生，包括拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅書院、德望學校、英華書院、聖保羅男女中學等，當中大多學校招收2021/22學年的中二至中五生，協恩中學及聖士提反書院仍在接受申請，其他則已截止。 有KOL指拔萃男書院因退學潮而首次登廣告招生，拔萃男書院因發言人回覆《香港01》承認，今年該校退學人數較往年多，但強調10年來學校均有登廣告招插班生填補退學人數，重申因本學年退學加劇而首次登廣告招插班生的說法不實。 香港直接資助學校議會主席陳狄安則直言，受大環境影響，直資學校今年退學生人數比往年多，每校至少有十多人退學，且分佈各年級，與以往因轉往外國寄宿學校而較多中二、中三學生退學情況不同，故學校登廣告招插班生並不出奇。他估計多校會嚴守「收生最底線」，故相信招插班生亦難抵銷退學情況。

▼多間直資名校招收2021/22學年插班生▼

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至少8間直資名校招生插班生

《香港01》記者翻查多間直資名校網頁，發現多間著名學校有刊登廣告，招收2021/22學年的插班生。當中拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅書院、英華書院、聖保羅男女中學及德望學校招收來年中二至中五生插班，德望學校則招收中二至中四插班生，多校早前已截止申請。

至於協恩中學及聖士提反書院，同樣招收中二至中五插班生，截止日分別為6月5日及6月28日。



《香港01》已向各校查詢班級插班名額及報名情況，暫獲聖保羅男女中學及拔萃男書院回覆。聖保羅男女中學形容，一直以來都會按當年情況招收插班生，今年情況與往年相若。

拔萃男書院發言人回覆《香港01》時承認，該校與本港眾多學校一樣，學生退學人數明顯比往年多。（資料圖片）

拔萃男書院：今年退學人數較往年多

拔萃男書院發言人則承認，該校與本港眾多學校一樣，學生退學人數明顯比往年多。惟發言人強調，因今年退學情況加劇而首次登廣告的說法並不真確。

中二、三有少量同學去英國 、美國寄宿學校，學校就會收返讀書叻、品學都好嘅同學收返入嚟，唔止我哋學校，其他有招生中產家庭嘅學校都會出現類似情況。 拔萃男書院發言人

拔萃男書院發言人解釋，教育局規定該校中一新生學額約246人，當中約160學額已預留予附屬或「掛勾」小學學生，即每年只收約86名「中一外來生」。由於不少由附屬小學升讀的學生，一早已有到海外升學、入住寄宿學校的計劃，但不少傳統寄宿學校只接受滿13歲學生入讀，故學生會留港至讀畢中一或中二才離港，而該校多年來均有登廣告招插班生填補有關學額。

根據學校招生宣傳單，校方在2010及2013年都有招中二至中四插班生，而今年插班生招募則擴至中五。

▼拔萃男書院過往亦有登廣告招插班生▼

直資議會主席：每校最少十幾人退學

香港直接資助學校議會主席陳狄安直言，受大環境影響，直資學校今年退學生人數比往年多，且不少屬家庭移民，令退學生公布各級，故學校登廣告招插班生並不出奇，「過往多數升中三走（適齡入讀海外寄宿學校），但今年各級都有，唔同國家都有優惠移民政策，一家人走就未必會等到中三。」

騰出學額，插班生更易入讀？陳狄安相信，大多直資學校仍會嚴守「收生最底線」，故插班生人數未必可消化所有退學生空缺，部份學校或會減少每班學生人數：「往年無咁頻繁有咁多學生走，今年每間直資學校至少都有十幾個學生走，部份更多添。但係暫時無聽到去到開小班數，未去到縮班，只係每班可能少啲人。」

香港直資學校議會主席陳狄安校長指受大環境影響，不少家庭移民，令退學生公布各級。（網上圖片）

港青基信書院今年退學人數多倍

惟陳相信，優異生轉校機會較以往大，「以前可能只收到最高分個一兩個，宜家位多啲，唔係最高分但叻嘅都有機會收到。」

現職港青基信書院校長的陳狄安透露，該校較多外籍學生，過往每年約有20名學生隨家長回國而退學，惟今年退學人數增至40人，是往年的一倍，幸該校亦接獲不少插班生申請，相信影響不大：「今年疫情，整體經濟唔係好，企業如果縮海外員工，仔女都會跟住走，今年大多退學生都係海外升學。」

直資學校所獲得的政府資助金額。（教育局資料)

未能招生填補空缺 學校收入「雙失」

直資學校可收學費，並同時按收生人數獲得教育局資助，條件是學費不高於資助學校學位的平均單位成本二又三分之一倍；如學校收取的學費是介乎單位成本三分之二至二又三分之一，則學校在三分之二的水平以上每多收一元學費，便須撥出五角作為學費減免和獎助學金計劃之用。

以本學年計，學費合乎要求的直資學校每收一名本地學生，校方每年可獲66,282元至82,861元不等，因此若有學位無人選，學校會「雙失」，即既失學費，也失政府資助。