新巴司機遊行日駕車駛近警員　不小心駕駛罪成　判100小時社服令

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-08 16:20

去年9月6日九龍遊行期間，新巴司機駕駛970號巴士途經彌敦道時涉無故響號，他駛近警員及清潔工，並舉中指，其後在薄扶林道雙手離軚。他早前被裁定兩項不小心駕駛罪名成立，今（17日）在九龍城裁判法院被判100小時社會服務令。案發前他已有因一次不小心駕駛扣分，連同這兩次不小心駕駛須停牌3個月。主任裁判官嚴舜儀稱扣分制下被告已須停牌，故認為就本案判社會服務令是恰當。

被告張浩然（37歲）為專營巴士司機，他原被控於2020年9月6日在油麻地彌敦道，在道路上危險駕駛一輛雙層巴士，改控不小心駕駛。他另被控同日在薄扶林道近何東夫人紀念堂外，在道路上不小心駕駛同一雙層巴士。他被裁定兩項不小心駕駛罪罪名成立。

主任裁判官嚴舜儀裁決時指，被告駕駛的巴士貼近警員令他們受驚，他明知轉線需要更多空位，應減慢車速，和其他道路使用者保持安全距離。被告曾表示不滿路況擠塞才宣洩情緒，但嚴官稱此舉顯示被告並無合理專注路面和顧及其他道路使用者，認為這駕駛態度不能接受。

嚴官稱，被告未戴好手套便開車，是抱着僥倖心理，以右前臂固定軚盤同時穿戴手套。藝人張繼聰胞弟、警長張繼安早前供稱，當時與同袍在馬路石壆聽到響號，一輛巴士駛近，該司機扭軚及向他舉中指。

案件編號：KCCC2299/2020