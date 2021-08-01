教協由阻教改大山到聯繫林鄭月娥　20年如何由又傾又砌變被指毒瘤

內地兩大官媒新華社及《人民日報》7月30日分別發表評論文章，炮轟全港最大工會、有逾9.5萬會員的教育專業人員協會是「毒瘤」，教育局隨即在7月31日隨即宣布，決定終止教育局與教協的工作關係，斥教協以教育專業團體作為包裝，實際上推動政治倡議，在「社會動亂事件」中未有加以教導及勸止師生。



教協「起家」是為爭取教師利益及尊嚴，到其後成為最重要的教育團體。2000年政府推出教育改革，教協連番反對，成政府眼中的阻教改三大山之一；教協在2006年推倒教統局常秘羅范椒芬，不過其後在孫明揚局長時期，雙方關係有改善，到2012年爆發反國教風波才再下滑；不過到林鄭月娥上場「破冰」，大增教育經常開支50億元，主要是建基於教協建議。但一場反修例風波，即扭轉一切局面。



教協創會起源：港英政府擬削文憑教師入職薪金

教協定位包括教師工會、教育專業團體及社會團體，除了為教師爭取合理權益，亦矢志推動教育改革，促進社會的民主、公義和進步。教協目前有95,000名教育專業同工會員，涵蓋官立、津貼、私校老師、行政人員及校長等教育工作者，是本港教育界重要代表組織。

教協在司徒華時期，與政府一直又傾又砌。（Bobby Yip／路透社）

教協始於1973年的文憑教師薪酬運動。當時港英政府宣布削減文憑教師入職薪金，將教師薪級與公務員脫鈎，引起全港教師怒吼。在教師錢世年召集下，十多個教育團體組成「香港教育團體聯合秘書處」，司徒華接棒號召教師遊行，升級至全港教師大罷課，最終港英政府放棄降低文憑教師起薪點，更令頂薪點升級，而教協亦正式註冊為職工會。

教協按《職工會條例》註冊工會，協助會員跟進權益個案，創會以來與政府關係頗為「微妙」。教協會長馮偉華在2018年撰文時，曾形容教協身兼教師工會、專業團體及民間組織三重角色，「必須與政府互動，既要組織抗爭、施壓，也要遊說、協商，也會善用體制，爭取改變。」

董建華年代，教協雖力抗小學縮班殺校、反對廿三條立法，但仍會應邀與董建華會面。（資料圖片／張浩維攝）

董建華年代由有互動變阻教改大山

馮偉華回顧香港回歸以來，教協與歷屆政府的關係時，直言在董建華及曾蔭權執政時，亦曾抗爭及談判協商，但「與政府和教育局保持互動，間亦有釋出善意，維持良好關係。」

相傳在董建華年代，梁錦松擔起「教改」時，曾批評教協、教育署和教會辦學團體是阻礙教育改革的「三座大山」；另兩座大山為後來被局署合併的教育署及教會辦學團體。當時教協率先反對教師語文基準試，斥教改為教師製造壓力，關係一度對立。

2003年李國章：教協是推動教改重要夥伴

馮偉華憶述，董建華在任時，教協雖力抗小學縮班殺校、反對廿三條立法，但仍會應邀與董建華會面。2003年，時任教育統籌局局長李國章更出席教協30周年活動，更形容教協是「政府推動教育改革的重要夥伴」，期望雙方未來繼續加強合作，為香港教育努力。其時教協會張文光與李國章及常秘羅范椒芬「明打暗傾」，最終教育改革方案終拍板。

羅范椒芬在2006年初評論教師自殺失言，教協重發動大示威，要羅范椒芬落台，結果同年10月，她被任命為廉政專員。

而在曾蔭權年代，教育局局長孫明揚與教協關係不俗，他任內除了出席2008年教協35周年慶祝酒會；教協使用多年、去年底港府突要求收回的將軍澳欣明苑教育中心，亦是時任局長孫明揚支持教協承租的。

吳克儉上任爆國教風波 教協屢促下台

直至梁振英上任，吳克儉接任局長當年（2012）已爆發反國教風波，數以萬計市民上街遊行，最終政府擱置課程指引。吳克儉多次被批不熟悉教育政策，更在立法會討論TSA時去了日本旅行，教協公開要求下台。馮偉華2018年回顧教協與歷屆政府關係時，形容吳克儉是「無能」局長，「刻意邊緣化教協，我們與政府也再無協商的空間」。

林鄭月娥上任即增50億經常開支

現任特首林鄭月娥，甫上任即公布50億元教育經常性撥款大計，迅速落實首筆36億元教育開支，當中不少如改善班師比、減少合約教師，都是滿足教協訴求。林鄭月娥2018年更出席教協45周年酒會任主禮嘉賓，一度被視為教協與政府「大和解」及「破冰」。

馮偉華2018年曾形容，林鄭回應了不少教協訴求，「不再視教協和前線教師的意見如糞土」。惟馮偉華亦重申，教協作為民主派一員，在歷史課本爭議、傳聞通識課程改動等未能回應民意政策上會持續發聲，繼續向政府施壓，「要求停止違反良知、違反公義的行為」。

反修例風波成轉捩點

自2019年反修例風波，教協多次炮轟港府，包括4月要求政府撤回逃犯條例修訂，參與民陣反修例遊行、製作《逃犯條例》小冊子，6月發聲明批警方濫權、呼籲教師「罷課不罷教」，在學校課堂以客觀原則向學生解說事態發展，讓學生表達看法、發起教育界聯署等，並呼籲政府回應五大訴求，以修補社會撕裂。至教育局接獲269宗教師涉專業失德投訴，先後4人被「釘牌」，教協亦有協助被投訴教師。

教協會員每月9月續會

教協成立接近半世紀，自創會時已設權益及投訴部，為同工爭取權益，至今每年平均處理逾3,000個案。教協其後回應教育局終止工作關係一事時，直言近年教育局與教協工作會議已大為減少，對教育局拒絕與教協來往感失望及遺憾。教協認為，即使意見分歧，但教協一直在保障職工權益及完善政策扮演正面作用，若政府單方面決定斷絕來往，是教育界的損失。

教協會籍一年為期，每年9月須重申繳費續會。教協有提供學術活動、購物福利，每年十期《教協報》等；另為有需要會員提供免費義務法律諮詢及免費平安書，惟會章列明會員法律支援不可與故意失職或觸犯刑法有關。