新冠肺炎．最新｜增3宗輸入個案　全由印尼抵港　本地5日零確診

本港新冠肺炎疫情持續放緩，相隔12日昨（11日）再現零確診，沒有本地或輸入確診個案。先後驗出帶變種病毒Alpha的天水圍天盛苑三母女，傳播鏈暫未見進一步蔓延，不過衞生防護中心進行了病毒基因排序，均無法鎖定她的感染源頭。

12至15歲青少年昨起可以預約接種復必泰疫苗，昨共有29,200人預約，較前日增加4,600人，未知是否有關，他們最快下周一（14日）可以打針。不過本港的接種疫率上升仍然緩慢，截至昨日16歲或以上居民，只有25.5%人已接種，已被澳門超前。