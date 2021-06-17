失業率｜最新失業率回落至6%　23萬人失業　較上一期下跌1.4萬

撰文： 林穎嫺 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-17 17:09

新冠肺炎疫情緩和，政府今（17日）公布最新失業率，2021年3月至5月的失業率為6%，較上一期（2至4月）的6.4%，下跌0.4百分點，就業不足業亦由上一期的3.3%，下跌至2.8%，最新有23.33萬人失業。

政府統計處今日發表最新勞動人口統計數字，最新一季（3月至5月）失業率進一步回落至6.0%，就業不足率亦下跌至2.8%。

至於失業方面，由24.75萬人下跌至23.33萬人，下跌1.42萬，同期的就業不足人數亦由12.66萬人下跌至10.74萬人，減少約1.9萬。

按行業分析，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

(資料圖片)

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香港總商會總裁梁兆基指，香港失業率過去一直攀升，但本港外貿增長推動下，預計帶動經濟回升，料整體失業率可有改善。惟他指出，受疫情大幅影響的行業至今維持高失業率，預計本地市場仍然低迷，失業分化大，或要待開關才可復甦，帶動就業上升，期望港人盡快接種疫苗，早日通關。

商界立法會議員林健鋒亦指，去年香港訂單外流，但因周邊地區疫情不穩，今年回流，令本港出口數字上升，顯示香港基礎好，對香港未來一年經濟審慎樂觀。他認為，如能盡早與大灣區通關就更能重振本港經濟，呼籲市民盡快接種疫苗。

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