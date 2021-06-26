撰文： 袁澍 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-26 10:38

回歸後，香港逐步開放內地人來港升學和就業的政策，與新移民不同，這群被稱為「港漂」的人多數有較高學歷，居港七年就可申請永久居留權。不少人中途離開，亦有人與香港一同經歷了不同的社會運動。 在《港區國安法》和「完善選舉制度」下的「新香港」，三位政治立場不同的「港漂」接受《香港01》專訪，有人發現自己慢慢失去了與香港的連結；有人不斷強調希望與港人溝通，並從討論殖民地「屈辱史」開始；亦有人認為香港是內地民主試驗的希望已經破滅，即使自我認同是「香港人」，也要思考移民路。

「港漂之愁」專題報道：

港漂之愁・一｜社會政局風雲詭譎 「紅、黃、藍」港漂的失語

港漂之愁・二｜憂朋輩舉報而噤聲 成官方欲動員力量

港漂之愁・三｜港府留不住人才 逾半外地生畢業一年後離開

盧科華直言香港只是「有份工的地方」，若其他地方有合適的工作，或會離港。他去年因為疫情在內地出差半年港，回港後索性住進酒店。（李澤彤攝）

會計師盧科華：廣東話是不親密的語言

在四大會計師事務所工作的盧科華最符合「漂」的狀態，九年來住過七個地方，去年因為疫情在內地出差半年後回港，索性搬進酒店居住。

他的粵語流利，記者希望以粵語做訪問，他卻堅持用普通話，因為酒店房間是他的「主場」，更因為廣東話對他來說，「是和不親密的人說的語言」，香港更只是「有份工的地方」，若其他地方有適合的工作，或會離開香港。

會計師盧科華有一張香港地圖，香港對他來說，只是「有份工的地方」，廣東話是對不親切的人說的語言。（李澤彤攝）

「是的，我覺得會孤獨。」記者未開口問，他就這樣說，孤獨感的來源，並非個人被針對，同事更會因為他並非本地人而主動幫忙，但他仍覺得香港人對內地群體沒有那麼友善，放工後喝酒聊天，觸及中港話題，總會讓他感到尷尬。

政治冷感成政治正確

「如果預感到有些話題可能是政治地雷，大家就會主動避開，政治冷感成了政治正確，之後立場類似的便會『圍爐』。本來會一起喝酒的，就不再喝了。」

2019年是盧科華在港的第七年，他認為示威衝突最終變成一場無人能控制的政治風暴，公權力管治失效，難再感受到與這座城市的連結，他並沒有如計劃中那樣申請成為永久居民。

盧科華說，對香港的失望源於《環球時報》付國豪在機場被打的事件。2019年8月13日，機場集會，付國豪被索帶綁手及襲擊。（資料圖片 / 余俊亮攝）

他不喜歡「黃藍政治」，認為應該對事不對人，直指721元朗白衣人無差別打人是「恐怖襲擊」，「兩個警察招搖而過」是不作為；而《環球時報》記者付國豪在機場被打，讓操普通話的他感到切身的恐怖，更令他聯想到文革。

內地電影《流浪地球》的海報是盧科華房間內唯一的裝飾。（李澤彤攝）

去年8月——來港第八年的紀念日，盧科華登記了器官捐贈，「香港留不住我的魂，但希望可以留得住我一些價值。」

現時盧科華的酒店房間內，堆滿了各種行李，唯一的裝飾是內地電影《流浪地球》的海報，故事中地球即將滅亡，有人另尋家園，有人則無論如何也要帶着地球的家一起逃亡。他說：「這張海報比較符合我現在的狀態。」

趙世浩2014年來港，對於本地年輕人走上街頭，最終訴諸暴力，他常常感到疑惑。（盧翊銘攝）

「金城安」配音員趙世浩：與港人交流殖民屈辱史

2014年10月，一份七年的TVB國語配音員合約，將剛剛大學畢業的趙世浩從山東送來香港，開啟了他的「港漂」生活。《愛．回家之開心速遞》周嘉洛飾演的金城安、《戰毒》黃宗澤飾演的韋俊軒，都是他聲演的作品。

趙世浩是無綫電視國語配音員，《愛．回家之開心速遞》周嘉洛飾演的「金城安」（左），是他聲演的作品。（無綫電視畫面）

從2014至2020年，香港政治風雲詭譎，年輕人開始走上街頭，趙世浩感到疑惑，他不能理解為何部份示威者舉着外國國旗，亦難以接受「勇武派」投擲汽油彈。

於是他走上街頭與年輕人「溝通、交流」，但他的方法是問對方1840年鴉片之戰後英國殖民的「屈辱史」，當然，他沒有得到理想的答案，「他們好像對中華民族的復興沒有什麼概念，是對中國整個體制的誤解。大家完全是兩條平行線。」

趙世浩稱曾與香港的年輕人溝通，但他的溝通是從「1840年後香港屈辱史」開始。他亦不能理解為何示威者會高舉外國國旗。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

香港人對內地印像差，趙世浩歸咎於傳媒報道。他承認內地的確曾發生一些「不光彩」的事情，但他認為傳媒報道負面新聞是「新聞霸凌」，「我們內地為什麼這麼差？但其實是嗎？」

訪問中，趙世浩常說要融入、互相理解，但來港多年交往的朋友都是「港漂」圈子，與本地年輕人溝通交流屢屢觸礁，「我們有我們自己的圈子，未必硬要融入他人的圈子裏去。」

趙世浩自稱渴望自由，他對自由的理解，是看美劇毋須坐監。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

誰在台上照過自己日子

趙世浩不避諱地說，實施《港區國安法》後香港的自由在收緊，但認為這是「刮骨療傷」，很快會觸底反彈，「我渴望自由，但是不會很多。」他對「自由」的概念，是可以自由看美劇，毋須如朝鮮人那樣坐監，「可以憑自己的意願找到相應的網絡資源。」

他說拿到永久居留權後會投票，「但其實我不太渴望選舉權、被選舉權。誰在台上，我都過我自己的日子。」

賀佳得悉有「港漂」因支持社運遭內地國安拘捕，故以化名接受訪問，拒絕露面。（羅君豪攝）

政治學畢業生賀佳：民主自由夢幻滅

來港修讀政治學碩士的賀佳，已居港八年取得永久性居民身份證。他從來不認為自己是「港漂」，「『港漂』是不知何時離開，把這裏當作過渡的地方，或者不認同自己是『香港人』」。他覺得《港區國安法》和選舉制度大變，令香港變質，失去自由的色彩，未來可能會離開這個家。

賀佳接觸不少同樣由內地來港的人，有部份從未認同自己是「香港人」。何謂身份認同？「當這個地方的利益與你家鄉的利益發生衝突時，你的選擇是什麼？你希望誰的利益佔上風？」因此他理解一些不滿水貨客的行動，以及部份本土派的訴求。

賀佳指，《港區國安法》和「完善」選舉制度，令香港變質。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

曾有內地來港讀書的學生表達支持香港的反修例運動，回內地之後被國安拘捕和「電視認罪」，賀佳選擇以化名接受訪問，亦不在鏡頭前露面。記者追問他：「有人批評過你不愛國嗎？」他答得乾脆：「有部份人心底覺得我不愛國。」但他覺得身份認同並不是非黑即白，認定香港人的身份，並非否定自己是中國人。

賀佳說，曾天真地以為內地政治會逐漸開放，步向自由民主。（資料圖片 / 羅君豪攝）

香港已陷入惡性循環

賀佳形容自己曾經很天真，以為北京對香港的政治取態會較放鬆，香港享有高度的自主權，終會走上自由之路，亦曾經以為，內地政治亦會逐步走向自由開放，甚至民主。

可是觀察近年香港政局發展，賀佳漸漸覺得香港已經陷入惡性循環中，現時的氛圍令人難受、悲觀，看不到政治上有什麼出路，無人知道是否已經到底。「紅線變得很快，較內地更為模糊，香港官員也捉不到內地的靈活做法，令情況變得更差。是『衰過大陸』。」

2021年6月23日，《蘋果日報》員工在壹傳媒大樓天台揮舞手提電話燈光。當晚午夜，蘋果日報停刊。（Kenny Huang / Studio Incendo via 美聯社）

重溫「簽證黑中介」系列偵查報道：

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