撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-06-26 09:01

經歷近兩年的政治和社會巨變，香港實施《港區國安法》及「完善選舉制度」後，對於從內地來港的「港漂」來說，是多一分親切，還是少一分自由呢？ 一直研究「港漂」議題的香港嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰認為，比起新移民群體，「港漂」與香港社會存有區隔，相信這是順從官方的管治邏輯，更方便管控。香港浸會大學新聞系助理教授閭丘露薇指出，「港漂」關心本土社會運動的代價愈來愈大，近年更有朋輩之間的舉報，令許多人不得不噤聲，不敢表達意見。 他們分析，「港漂」或成建制派及中央想要動員的新力量，但成效未必如官方所願。

「港漂之愁」專題報道：

港漂之愁・一｜社會政局風雲詭譎 「紅、黃、藍」港漂的失語

港漂之愁・二｜憂朋輩舉報而噤聲 成官方欲動員力量

港漂之愁・三｜港府留不住人才 逾半外地生畢業一年後離開

葉蔭聰認為，不少「港漂」有自己的圈子，自得其樂，未想過融入本地社會。（梁鵬威攝）

葉蔭聰研究「港漂」社群多年，他指這群人從內地來港讀書、工作，大多來自中產以上家庭，學歷等文化資本相當高，在港從事專業管理或輔助專業管理的工作。

他認為，與新移民不同，「港漂」初到香港時，未必要尋找本地的資源或援助，對本地社會的需求和聯繫也相對較少，「有些人很自得其樂，不需要融入本地社會。」

2019年11月7日，中文大學畢業禮，有內地學生邊唱國歌邊舉刀指嚇在場的人。及後他獲律政司撤控，簽守行為。（資料圖片 / 胡家欣攝）

區隔港漂 順從內地政治邏輯

葉蔭聰指出，不少「港漂」剛剛來港讀書時就接觸到「香港內地學生聯合總會」（CSSA）等有內地官方背景的組織，源頭上已與本地生區隔，「如無CSSA，他們來到香港就更需要和本地學生接觸、交往。」

嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰研究「港漂」社群多年。（梁鵬威攝）

在就業選擇方面，「港漂」多傾向尋找有內地背景的公司，亦更容易獲聘。葉蔭聰說：「這群人不一定很融入本地人的網絡和生活，多年來有自己的圈子，讀書、就業都存在有形無形的區隔。」

葉蔭聰認為，北京政府也不想「港漂」過於融入本地社會，很大程度上是希望作出分隔，這順從了中國政府一直以來的管治邏輯，尤其相比外國，一國之內的香港，有更大能力去控制這些流動的團體。

1995年從內地移民來港的浸會大學新聞系助理教授閭丘露薇指，她接觸許多「港漂」學生，從2014年到2019年的社會運動後也有明顯轉變。（盧翊銘攝）

1995 年從內地移民來港的閭丘露薇坦言抗拒「港漂」一詞，因為自外地來香港的人，與到北京的「北漂」不同，毋須面對戶籍等種種不公平。但她認同本地社會與「港漂」存在區隔，她接觸許多「港漂」學生，從2014 至2019年也有明顯轉變。

2014 年雨傘運動爆發時，大部份內地生會感好奇，並到現場觀察，閭丘露薇透露，當時內地學生若參與到政治運動中，最多只會收到「口頭警告」。

支持社運 遭國安拘捕「電視認罪」

但到了2019 年，內地學生所面對的風險和後果完全不同。有公開表達支持香港社會運動的「港漂」學生，返回內地時被國安拘捕，更要「電視認罪」。閭丘露薇說，地方公安會致電警告，朋友、同學更會互相舉報，「整個政治環境已經完全不同，大家對社會運動的反應也不同。」

除了中港兩地政治環境發生變化，她更認為與2008 年後中港矛盾逐步升級、當局刻意削弱內地人對香港的好感有關，「可以減少內地人出於感情上的原因而支持（香港）社會運動。」

閭丘露薇的微博已被封鎖，不能再發言。（盧翊銘攝）

根據葉蔭聰的觀察，過往的「港漂」組織少有就香港政治事件表態，但在2014 年的雨傘運動爆發後，微信公眾號「港漂圈」等群體多次發表「反佔中」、支持人大831 決定等文章，「當時大家好清楚看到，這些組織的政治作用。」

微信公眾號「港漂圈」2014年宣傳建制派發起的「反佔中」集會，之後雨傘運動爆發後，發表的文章愈來愈緊跟內地官方主旋律。（勞顯亮攝）

流動性高難培植 港漂聲音愈趨單一

儘管「港漂圈」已然在政治上有了明顯的傾向，但葉蔭聰不認為這代表眾多「港漂」的政治傾向。2014 年也有「港漂」自發建立Facebook 專頁「內地生撐香港」，多次表達支持香港社會運動的聲音。到2019 年的社會運動，「港漂圈」等「港漂」社交媒體帳號已完全緊跟內地官方的聲音。

葉蔭聰指出，「港漂」群體至今還沒有形成一個強而有力的組織，如2019 年，海外曾出現中國留學生「踩場」聲援香港的活動，運動的中心香港卻相對較少。

2020年8月，有內地學生在《蘋果日報》刊登廣告，支持香港的自由民主。（勞顯亮攝）

葉蔭聰分析，一方面可能北京政府暫時未必想營造一個強大的撐政府「港漂」聲音，另外亦有可能是「港漂」流動性高，許多精英在港工作幾年就離開，以至於培植的難度也相應提高。直至2019 年，區議會選舉中建制派大敗，才令中央和建制派意識到挖掘新支持力量的重要性，與內地關係緊密的「港漂」自然成為一種選擇，「但要變成群眾組織，沒有那麼容易。」

閭丘露薇指，官方一直想動員「港漂」的力量和資源，影響香港的政治和社會，但多少人響應則難以估計，成效亦未必如官方所願。

2021年4月15日，《環球時報》報道指，兩名在港讀書的內地學生，在內地被捕，案情指他們支持反修例運動。（環球時報）

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