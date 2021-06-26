撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-26 09:01

自內地來港的「港漂」，多數是來港讀書後選擇留下來工作，或透過「輸入內地人才計劃」或「優秀人才入境計劃」來港。政府一直希望吸納人才保持城市競爭力，不過，「港漂」又是否願意留港發展事業呢？ 根據統計，九成的非本地畢業生來自內地，但原來不足一半的非本地畢業生在留港一年後續領簽證，以入境處數字推算，只有約11%的非本地畢業生最終會成為香港永久居民；而經「輸入內地人才計劃」和「優秀人才入境計劃」來港的內地人當中，分別只有12%和21%成為永久居民。

「港漂之愁」專題報道：

港漂之愁・一｜社會政局風雲詭譎 「紅、黃、藍」港漂的失語

港漂之愁・二｜憂朋輩舉報而噤聲 成官方欲動員力量

港漂之愁・三｜港府留不住人才 逾半外地生畢業一年後離開

港漂留港意慾不大？

1998年，港府透過賽馬會「優秀學生獎學金計劃」，招收首批150名內地生入讀大學，到2001年，兩地政府正式批准本港大學招收自費內地生。

港府亦希望吸納這些人才畢業後留港工作，2001年，時任財政司司長曾蔭權更表明：「好驚他們（內地生）畢業後走了，我要確定栽培他們的資源不會浪費。」

朋輩舉報潮下，有支持反修例運動的內地生，亦不敢表達意見。圖為2019年11月，中大畢業禮。（資料圖片 / 張浩維攝）

港府隨後在2001年、2006年及2008年分別開放「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」、「非本地畢業生留港/ 回港就業安排」（Immigration Arrangements for Non-localGraduates， IANG），與單程證港府無審批權不同，這三種簽證都只限專業人士或大學以上學位人士申請，以保持香港競爭力。

「輸入內地人才計劃」需獲得香港公司聘用才可申請來港，公司需證明本港難以招聘相關人才。2017至2019年，平均每年有13,400人獲批簽證，但到2020年急跌至只有6,995人。

「優秀人才入境計劃」則按照計分制申請，可在未獲聘的情況下來港，最著名的例子是影星湯唯，入境處更找她拍攝宣傳片。2018至2020年，獲批簽證的人數顯著急升，從555人升至1,709人，而內地人佔比亦從77%升至95%的1,624人。

港府希望吸納在本地大學畢業的外地人，作為人才留港工作，但數據顯示，畢業一年後只有一半人留港。（資料圖片 / 陳百灝攝）

去年審批IANG簽證急跌

若非本地畢業生取得IANG簽證，畢業後即可留港一年，之後每次續簽時只需獲聘，中途可自由轉工。過去五年，平均每年批出9,300多張IANG簽證，其中約90%為內地居民。不過，2020年入境處批出IANG簽證的數目急跌近34%。2016至2020年有超過一半的人在留港一年後不再續領IANG簽證，其中2020年更只有43.6%人申請續簽，創下五年來的新低。

根據立法會研究報告，2003至2012年57,126名透過「輸入內地人才計劃」來港的人士中，只有7,033人取得永久居留權，比例為12%。2007至2019年以「優秀人才入境計劃」取得永久居留權的數目為752人，佔同期簽證的3,498個名額中的21%。

香港一直與鄰近地區爭奪人才，深圳就一直吸納創業的人才。（資料圖片 / 余俊亮攝）

2016至2020年，平均每年有大約2,600人根據IANG安排獲得永久居留權，數字包括內地及其他地區人士；去年則有3,117人，推前七年即2013年，入境處發出27,927張學生簽證，由此推算非本地學生最終成功畢業並以IANG方式獲得永久居留權的比例約為11%。

比較單程證數字，2016至2019年，以單程證抵港的人數每年平均為46,850人，2020年因為疫情封關，實際抵港人數只有10,100人，按年大跌78%。

香港各項人才入境計劃的內地人數字。（香港01製圖）

重溫「簽證黑中介」系列偵查報道：

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