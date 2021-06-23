專訪｜銀屑病40歲患者變跑山男　關節痛無阻拼勁　1年征服150座山

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-23 08:00

「關節痛，起身時會痛，走路會痛，打噴嚏也會痛…關節也會繃緊，某些動作不容易做到。」今年41歲的盧宇軒在年幼時驟然患上「銀屑病」，皮膚會泛紅、痕癢、脫皮，其後更引發關節炎，直到現時他的關節仍然既繃緊，又疼痛，想彎腰伸手觸摸鞋面，卻只能碰到膝蓋下方。 不過，即使身體飽受疾病折磨，他仍然拼勁地做運動，去年5月立下「一年內登上全港150座大山」的目標，最終成功達標，過程中曾迷路，需「爆林」覓路，十分驚險。與病痛「共生」30年，他悟出一個道理：「你要用力做運動，對抗它（疾病），它就沒那麼強硬，但如果你甚麼都不做，只是坐下，它會令你更加僵硬、繃緊、痕癢，只會更加辛苦。」

盧宇軒患有「銀屑病」，皮膚會泛紅、痕癢、脫皮，病情嚴重時，其背部是「重災區」，滿佈紅斑，並蔓延至臀部。（受訪者提供）

從事銀行業的盧宇軒表面看上去與一般人無異，但若仔細察看，便會發現他小腿的皮膚泛紅又脫皮。他指母親患有「銀屑病」，疑受遺傳因素影響，他在12歲左右開始發病，髮際泛紅、痕癢，後擴散到身體不同部份。

銀屑病會引發「共病」，盧宇軒也不能倖免，年僅19歲、正讀大學的他驟然發現走路時關節痛，「追巴士時拐下拐下，就算慢行都痛」，後證實患上銀屑病相關的關節炎。

病情最嚴重時，他身上六、七成皮膚都出現紅斑、脫皮，非常痕癢，「因為脫皮，經常要掃地，整間屋都是皮屑。」近一年半他轉用生物製劑治病，皮膚問題終有改善，範圍大為縮小。不過，關節繃緊、疼痛的煩惱現時仍然纏擾著他，即使他只是坐下半小時至一小時，關節已會變緊，「一起身都會覺得緊啲。」

盧宇軒在去年5月為自己訂下挑戰，勢要在一年內踏遍150座大山之頂峰，結果今年5月順利完成任務。（鄭翠碧攝）

儘管受盡病魔折磨，盧宇軒卻堅持做運動，2010年起跑馬拉松，5年後開始跑山，去年因新冠肺炎疫情而未能如常到外地比賽，他大感失落，偶然間見到「香港150座山峰」列表，發現自己雖然行過很多座山，但部分只是經過，未曾登頂，於是在5月為自己訂下挑戰，勢要在一年內踏遍150座大山之頂峰。

+ 8 + 8 + 8

這一年來他每個月行超過10座山，包括全港最高的大帽山，海拔達到957米，而他走過最矮的山也有263米，也曾經花9小時，一口氣攀越八仙嶺的12座山。他稱自己至今走遍147座山，由於部分山頭被興建了豪宅，例如歌賦山、寶雲山，「所以上唔到去山頂」，因此基本上他已達成目標。

攀山越嶺，盧宇軒指最難忘的是「走投無路」，他解釋，由於大蚊山等部份山徑登頂的路線不明確，他需「爆林」，在叢林中自行尋找出路，更一度試過迷路，地圖、定位系統都幫不到手，最終要靠綁在樹上的絲帶才脫險，「絲帶係以前行山或者比賽嘅人綁上去，代表嗰度有路。」

盧宇軒認為最難行的山是「狗牙巔」，該段山路陡峭險要，上斜時斜度達到70至80度，需手腳並用攀爬上山。圖為狗牙嶺的地標「一線生機」。（受訪者提供片段截圖）

回想這52周的足跡，他認為最難行的山是「狗牙嶺」，該段山路陡峭險要，上斜時斜度達到70至80度，「好斜，幾乎要爬上去，好驚險。」常人走這條難度達五星的路線也需手腳並用，盧宇軒的關節如此繃緊，又如何做到？他坦言很需要勇氣，「有時爬了去一個位置，不知應該放左腳還是右腳下去，因為兩隻腳都不能著地。」幸他喜歡相約三五知己結伴同行，在朋友的扶持下，終成功「登峰造極」，而他的數名朋友亦受他感染，在過去一年走遍數十至100座大山。

與銀屑病「一起長大」，至今29年，盧宇軒坦言這個病就像人生的一根刺，無法拔走，但卻可以想方設法去減輕痛苦，「無論是皮膚病、關節炎，也要學習與它一起去生活。」

你要用力做運動，對抗它（疾病），它就沒那麼強硬，但如果你甚麼都不做，只是坐下，它會令你更加僵硬、繃緊、痕癢，只會更加辛苦。 銀屑病患者盧宇軒

皮膚科專科醫生鄒傳德表示，銀屑病病人做運動能對病情有幫助。（受訪者提供）

皮膚科專科醫生鄒傳德表示，銀屑病病人做運動能對病情有幫助，因為可以增強體質，改善免疫系統，助皮膚細胞正常地代謝，而室外運動更佳，因為適量紫外光對於病人皮膚有消炎作用。他提醒，銀屑病病人一旦擦傷，皮膚發炎會惡化，故不應選擇易受傷的運動，或應保護好自己。至於有關節炎的患者，應控制好病情才做運動，例如脊椎炎患者發炎嚴重時，不宜做負重運動，但可以游泳。

他續指，銀屑病絕對無傳染力，主要是由於皮膚上免疫系統混亂而致，病情輕微的銀屑病病人會以藥膏等治療，但如效果不理想，就會改用口服免疫系統抑壓劑，但這種藥物會影響免疫系統，令病人易受感染，甚至影響心、肝，近十數年多了人轉為注射生物製劑，雖然在5至10年後有機會適應了藥物而影響藥效，但情況不常見，屆時亦可考慮轉用其他組別的生物製劑。