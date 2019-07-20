【銀屑閃跑】無懼銀屑病征戰馬拉松　戰勝歧視眼光　珍惜每一步

他的身體，大片皮膚都紅彤彤，皮屑不斷掉下，走在街上、泳池和健身室，旁人都故意避開。 盧宇軒（Alvin）自13歲起就受銀屑病困擾，病情令他痛苦，歧視教他難受。不過他沒自暴自棄，更穿起跑鞋征戰馬拉松。頸上一個一個全馬獎牌背後，都是百般感恩——銀屑病令Alvin連帶患上關節炎，是以，他視每一仗都是人生最後一場比賽，能夠踏步，更要珍惜。

今年的「銀屑閃跑」將於11月10日在北潭涌舉行，主辦單位日前舉行誓師大會，Alvin作為比賽大使，他分享自身經歷，詳談抵受銀屑病之痛，以及長跑對他的啟發。

銀屑病跑手盧宇軒（Alvin）分享他的心路歷程。（羅灝津攝）

Alvin 13歲時已出現各種銀屑病症狀，例如皮膚呈紅色、皮屑掉落，19歲時更出現「共病」關節炎，近半年愈見嚴重，「身體、背部有一半，再加腿部也有四分之一的皮膚都紅色一大片，也掉下皮屑。至於關節，乘搭公共交通工具上、落樓梯時，髖關節隱隱作痛，要服止痛藥」。患病之後，Alvin每天都要吃藥、塗藥膏、用指定物品洗澡，令他身心俱疲，「這限制了我的生活，令我困擾」。

病患限制了Alvin的生活，但沒擊倒他的意志。年輕時喜歡足球的他，患病後繼續運動，甚至選了講求毅力的長跑。「我15年前開始參加馬拉松。當時我在香港舉辦馬拉松的銀行工作，較輕易參加10公里和半馬等賽事。」他甚至加入香港銀屑病友會的跑步班，再向世界出發：「我現時跑了18個馬拉松，其中有6至7個是本地的，其他都是海外。」

Alvin自2003年起積極參加馬拉松，現已到過世界各地參賽，贏得不少戰利品。（羅灝津攝）

看着Alvin將馬拉松的獎牌掛在頸上，旁人都感受到他的興奮和感恩。但在獎牌背後，他在訓練或日常生活中，卻面對無數歧視：「我到泳池游泳，救生員可能會叫我上水，因為有其他泳客投訴。在健身房更衣，其他使用者看到也會用奇異的眼光看我。」就算是Alvin的好友，也對他的狀況感驚訝，經常問他是否受傷，「令我開始不敢穿短袖衫、褲，想掩飾自己」。

Alvin（左）憑意志捱過他人的眼光，成為「銀屑閃跑」的銀屑閃亮大使。（香港銀屑病友會）

患病的心路歷程難向外人道，猶幸Alvin也視之為動力，至少跑步之後他鍛煉體適能，令肌肉更結實。以運動建立更好的自己，是Alvin對於患病、對於人生的計算方法：「如果患銀屑病令我變成負分，我現在所做的就是努力爭取一些分數。當計算兩者時，最後得分便有可能是正數。」至於長跑，Alvin積極之餘，也懂感恩：「我不知道自己可以跑多久，畢竟關節炎一直都影響我，所以我每一次都很珍惜。每次完成馬拉松我都很感恩，因為這些都不是必然。」

（羅灝津攝）。

除了Alvin，同場有另一個銀屑病友李有玲分享她的心路歷程。她患病前從未接觸長跑，開始學跑後從跑100米行100米，到自己愈跑愈長，加上加入跑會認識多個病友，彼此互相啟發：「我不是自己一個，有很多病友都跟我一樣，精神上得到安慰。」跑步不只改善了健康，更治癒病人的心靈。

另一銀屑病跑友李有玲分享其經歷。（羅灝津攝）

「銀屑閃跑」將於11月10日（周日）假北潭涌舉行，活動將設有3公里、10攻擊及半馬拉松等項目，希望借活動提升大眾對銀屑病的關注及消除普羅大眾對銀屑病人的誤解。活動收益將用作改善銀屑病人服務及治療費用。