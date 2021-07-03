新冠肺炎．最新｜今增一宗確診屬輸入個案　39歲男患者由韓國抵港

撰文： 張嘉敏 黃金棋 鄭翠碧 李恩慈 馬煒傑 最後更新日期： 2021-07-03 14:35

新冠肺炎疫情反覆，確診個案數字由昨日（2日）的雙位數，回落至一宗。衞生防護中心公布，本港今日（3日）新增一宗確診，39歲男患者屬輸入個案由韓國到港，入住紅磡香港嘉里酒店。 昨日（2日）一名於指定檢疫酒店—油麻地紅茶館酒店工作的兼職清潔女工確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒。由於今日並無其他確診個案，意味暫未有擴散。 另外，截至昨日晚上8時，單日接種人數再創新高至達69,853人，過去七日平均每日亦有56,307人接種疫苗。

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新冠肺炎｜今增一宗輸入個案 患者從韓國抵港 本地「零確診」

【14:15】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，本港新增一宗確診個案，至今本港個案累計11,940宗。新增個案為輸入個案，39歲男患者來自韓國，入住紅磡香港嘉里酒店。

本港過去14天（6月19日至7月2日）累計報告54宗個案，包括一宗源頭不明本地個案。由於涉事的檢疫酒店女清潔工帶變種病毒，女工居住的香港仔利港中心其他居民，須在個案確診後第3、7、12及19日強制檢測，提醒居民明日（4日）接受強檢。

【14:11】消息指，今天新增一宗輸入個案，並無本地個案，下午將不設疫情記者會。

許樹昌：本港與內地及澳門接近有條件通關 惟需釐清三宗個案風險

【09:34】政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天（3日）在電台節目表示，本港與內地及澳門已接近有條件通關，不過仍有三宗個案令人擔憂，包括27歲機場地勤和41歲檢疫酒店清潔工個案，因為二人均帶有變種病毒，又曾入社區，需要觀察最少14天，了解他們有否在社區造成傳播。



另一宗個案，則是由香港輸出到英國的43歲女子及其兒子，需先研究兩人是否在香港感染。

昨日總覽：

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