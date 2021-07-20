愛的規條捆綁　妻子憂老公不再愛自己萌輕生念頭　分散投資才鬆綁

X小姐從事高壓行業，經常向丈夫哭訴工作上的煩惱，但丈夫無法百分百完全理解她的心情，未能如她所期望般開解她，所以她斷定丈夫不愛自己。每當她有這個想法時，情緒便會跌至谷底，甚至萌生輕生的念頭。

撰文：青山醫院精神健康學院精神科資深護師鄺穎賢



愛的規條並非必須。(高仲明攝／資料圖片)

細心傾聽下，原來X小姐把「自己的價值」與「丈夫是否百分百完全愛她」捆綁在一起，她認為丈夫一定要遵從她訂立的「愛的規條」：丈夫一定要讀懂她的心，而且一定要依照她理想的方法去解決她的情緒問題。若果丈夫不能一一做到，就代表丈夫不愛她，令她更肯定了「自己沒有被愛」的想法！

這些規條究竟從何而來？X小姐回想起大約從五歲左右，她人生中最重要的父母之愛被剛出生的弟弟搶走了。為了被愛及不讓父母失望，她很努力做好自己，也因為害怕不被愛及被批評，甚至要求自己變得很完美。但這些都未能彌補她內心對愛的缺失，於是她制訂了一些「愛的規條」，以滿足她的需要──自我價值。

2020年疫情下的平安夜，情侶在街頭隔着口罩親近。（歐嘉樂攝／資料圖片）

X小姐的情緒困擾就像病人需要做手術一樣，「手術」當然要由醫護人員進行，她的丈夫不會像醫護人員般懂得做「手術」，但他仍然無間斷地陪伴在側及支持她。雖然丈夫未能做到她訂下的規條，但他的陪伴和支持又是否也是愛的證據呢？

X小姐很同意這個比喻，她意識到這些不合理的規條只會令她一次又一次墮進「雙失」境地。因此，她決定把自我價值像切蛋糕般，「分散投資」到不同地方，包括個人興趣及愛好、自我照顧、家庭、工作、朋友等等，而不必只專注在這些「愛的規條」上，接納和認同丈夫以其他方式去愛她，並多讚賞自己在工作及家庭上的貢獻。她漸漸學會自我「鬆綁」，情緒問題和與丈夫的關係也得到大大的改善。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

