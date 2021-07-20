3水產樣本含禁用「氯霉素」　攝取過多可致貧血　食環署追查來源

食物安全中心今（20日）公布的2021夏季食物監測結果顯示，檢測的約2,000多個樣本中，有3個樣本不合格，分別是花蛤、蜆及貴妃妦，相關樣本同被驗出含禁用抗生素「氯霉素」，而若人體攝取過多「氯霉素」或會導致貧血。食環署助理署長梁靜勤表示會追查這些水產來源，找到足夠證據會提出檢控，食物安全專員徐樂堅則提醒市民，應避免在跨境平台購買來歷不明鮮活食品。



食安中心4月至6月期間，於街市攤檔、食肆、食物製造廠和網上商店等，抽取約2,000個不同類別食品作檢測，整體合格率達99.85%。有3個樣本檢測不合格，分別是花蛤、蜆及貴妃妦，被驗出含有禁用的「氯霉素」，人體攝取過多氯霉素，或會導致「再生障礙性貧血」，中心已立即要求商戶停售相關食品。食環署助理署長梁靜勤表示，會追查這些水產來源，找到足夠證據會提出檢控。

食物安全專員徐樂堅說，進口食品需有衞生及入口證明書，市民應避免在跨境平台購買來歷不明的鮮活食品。（網上截圖）

食物安全專員徐樂堅說，進口食品需有衞生及入口證明書，市民應避免在跨境平台購買來歷不明的鮮活食品；而一些商店將食品放置路面，等待客人領取，亦容易帶有微生物。

徐樂堅續說，夏季潮濕環境容易令食物變壞，食物中毒個案亦比較多。過去10年，每年的5至8月個案數目已佔全年的一半。中心在上月接獲7宗食物中毒個案，涉案人士曾分別於3間食肆進食生蠔。由此可見，細菌在溫暖的天氣下生長得特別快。

食安中心顧問醫生楊子橋表示，生冷食物屬高風險，包括壽司、刺身、生蠔、煙三文魚和三文治等，可能帶有超級細菌，具有抑壓多種抗菌素的能力。他提醒免疫力弱的人士、孕婦、幼兒及長者等，應要避免進食生冷食物。