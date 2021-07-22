Accu-Chek Performa卓越血糖試紙包裝被打開　15萬盒產品可更換

本地供應商羅氏診斷（香港）有限公司的「Accu-Chek Performa卓越血糖試紙」或出現問題。衞生署今晚（22日）表示，涉事產品的包裝或已被打開，令血糖試紙受潮損壞，影響血糖機的讀數。羅氏已向醫院和診所等提供多達15萬合血糖試紙，供應商將會為受影響人士更換產品，



衞生署呼籲市民留意由羅氏診斷發出的安全警示，受影響產品為Accu-Chek Performa卓越血糖試紙。（政府新聞署圖片）

衞生署指，羅氏診斷（香港）有限公司的Accu-Chek Performa卓越血糖試紙，並不在署方的自願「醫療儀器行政管理制度」下表列。涉事產品的試紙瓶可能在仍處於密封紙盒時已被打開，令血糖試紙暴露在潮濕環境中遭受損壞，或會導致血糖機提供錯誤的血糖讀數，最終令糖尿病患者作出不適當的治療。

衞生署提醒使用者應先檢查產品，若發現試紙瓶已開啟或損壞，不應使用。本地供應商將為受影響人士於拆封全新紙盒時試紙瓶身已開啟或已損壞情況下提供試紙更換服務。

根據本地供應商的資料，已向公立醫院、私家醫院、診所及經銷商或零售商提供約15萬盒血糖試紙，將會聯絡受影響機構。