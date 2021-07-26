珠寶展網上實體雙軌進行　珠寶商疫下轉型　嘆沒外國客生意跌八成

香港貿易發展局 主辦的第37屆香港國際珠寶展及第7屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展今日（26日）舉行開幕禮，今屆珠寶展將以網上及實體形式雙軌進行，實體展更首次開放予公眾參與。

商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞期望，社會大眾能「報復式消費」，為各參展商帶來更多商機。惟有參展商表示，疫情之下大部分外國客戶未能來港，展覽生意大跌八、九成，本港零售生意只能說是杯水車薪，難以回復疫情所帶來的經濟損失。



在會展現場，今日有不少參展商推出各項優惠，以「抗疫價」、「買一送一」等標語招徠客人，吸引市民消費。

珠寶商轉做「輕珠寶」：消費券幫助不大

參展商之一，金福珠寶負責人Patty表示，今屆珠寶展與往年相較有很大差別：「以前嘅珠寶展，全世界供應商雲集，宜家就變咗零售展覽。」而銷售模式的改變，亦令Patty開始思考轉換公司的營運模式，她說：「以前有好多外國客，包括東南亞、菲律賓、馬來西亞、美國、歐洲，但疫情下就冇晒。」她又預料未來半年公司都會以內銷為主：「貨型會做香港人喜愛嘅款式為主，以前啲野就大件頭，例如馬來西亞、印尼會鐘意隆重、大件嘅珠寶首飾，宜家就會做輕珠寶，以啱港人嘅款式為主。」

Patty感嘆：「買得珠寶嘅人都唔係志在呢5,000蚊，消費券可以係刺激客人嘅selling point，但對珠寶行業作用唔大。」（黃穎津攝）

第一批消費券將可於8月1日領取，惟Patty預計，消費券對珠寶行業幫助不大：「買得珠寶嘅人都唔係志在呢5000蚊，消費券可以係刺激客人嘅selling point，但對珠寶行業作用唔大。」

梁先生預期，只有疫情真正好轉，全世界都接種新冠疫苗人，達到群體免疫，世界各地可自由來往貿易，珠寶行業才有機會恢復至往日水平。（黃穎津攝）

外國客不來港 珠寶商嘆銷售額跌八成

另一位參展商Copell Limited銷售經理梁先生亦對今屆珠寶展沒有太大期望：「本身我哋主要做批發，以外國客為主，宜家係本地散客零售嘅多，變咗生意額比以往展覽差咗八、九成。」今屆珠寶展雖以網上及實體模式舉行，但梁先生預計網上模式亦未能吸引外國客人，他感嘆：「唔會有太大幫助，佢哋鐘意睇到實貨先買，網上好難會落單。」

梁先生又指，疫情之下，現他只能嘗試大減價，希望能刺激市民消費意欲。梁先生預期，只有疫情真正好轉，全世界都接種新冠疫苗人，達到群體免疫，世界各地可自由來往貿易，珠寶行業才有機會恢復至往日水平。

利敏貞：望「報復式消費」為各參展商帶來更多商機

商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞表示，新冠疫情為本港及世界都造成嚴重破壞，去年珠寶展亦因此取消。她期望今年社會大眾能「報復式消費」，為各參展商帶來更多商機。而疫情之下，當局也會繼續推行以「混合模式」舉行各項展覽，冀能成為日展覽的常態，讓未能親身前來香港的外國客戶亦能參與其中，為本地商戶創造更多機會。而香港作為國際貿易中心，也會在一國兩制之下，連繫國家與世界各地，開拓市場。