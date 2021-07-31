港大城規會闖關申薄扶林增建教學大樓　擬建4座建築物設公共空間

港大醫學院早前指，正籌備擴建工程應付新增學生。城規會近日接獲申請，港大擬於薄扶林道、心光盲人學校旁的一幅綠化地，興建新教學大樓。新大樓將有4座建築物，樓高最多9層，並設有可供公眾享用的社區空間。港大指，因應每年增加的醫療學士學額，工程項目可提升及增加教學設施。



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部份位置現為綠化地帶

港大擬建的教學大樓位於沙宣道，毗鄰心光盲人院暨學校，以及港大李嘉誠醫學院大樓。地盤面積約為17.6萬平方呎，現為政府土地，及被劃作「綠化地帶」。港大擬建的教學大樓將有4座建築物，分別樓高3層、5層及9層。擬議發展的大樓包括課室、實驗室等，亦將現時的斜坡位置，改建為多層的社區空間，可讓公眾享用。

港大指，自2019/20年度起，港大每年增加共超過150個政府資助的醫療學士學額，由原本的1,780個增至約1,930個學額。而政府亦預留200億元，供港大在內的多間大學實施短、中、長期的工程項目，以提升及增加教學設施。

早前港大醫學院指，新落成的教學大樓連同其餘醫學院大樓，預料能容納若10,000名師生，並將會設全港首個細胞治療實驗室。（曾凱欣攝）

天水圍發展公屋棕地群旁用地 涉改劃申請

此外，城規會亦接獲申請，天水圍綠田園燒烤樂園現址在內、共涉及約21萬平方呎的土地，申請增設教育及康樂設施，並擬將康樂文娛場所許可期限由「永久」，轉為「臨時為期3年」。

而申請地點毗鄰早前政府公布第二階段具發展公營房屋潛力、於沙江圍北的棕地群。該處的研究面積達16公頃，當中5公頃為棕地。

▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群▼

