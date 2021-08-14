新冠肺炎﹒8.14｜今增兩輸入個案　患者由美國抵港都已打疫苗

消息指，本港今天(14日)新增兩宗輸入個案，將不設疫情記者會。另外，昨日初步確診、獲得減檢疫期並居於赤柱獨立屋的外傭，驗出病毒量高，具有高度傳染性，其CT值為16.5。



本港新冠肺炎疫情出現兩大漏洞。首次有帶新冠肺炎病毒的食物被發現並流入社區，當局前日（12日）驗出有進口印尼冰鮮䱽魚被病毒污染，同批次共10箱的䱽魚，已經由魚類批發市場分銷至五個街市魚檔，除了員工外，曾光顧的顧客都須強制檢測。



以疫苗氣泡為基確的寬減入境檢疫制度，一如專家所料「爆破」。一名8月1日從美國返港的外傭，已打了兩劑疫苗並持血清抗體陽性證明，獲准減少檢疫日數三分二至只需7日，在返回僱主赤柱獨立屋後所提交的抵港第12日樣本，昨（13日）呈陽性並帶變種病毒株，被列初步確診。患者由本月8日離開酒店，到昨日收到染疫通知的六日間，曾光顧食肆、到體育中心、灣仔入境處，以及多次乘搭小巴和巴士。防疫專家憂一個錯失，引發第五波疫情，促政府盡快修正。



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▼8月13日強制檢測公告詳情▼



▼首次驗出進口魚類及包裝陽性 土瓜灣華記鮮魚強檢▼



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新冠疫苗｜接種率升至達54.4% 約1.3萬人預約接種 人數連跌4日

【22:14】新冠疫苗接種計劃推行170日，已有54.4%12歲或以上適合接種疫苗人士，已接種一針疫苗。今日（14日）再有64,000人接種疫苗，全港總接種劑數達約658萬劑。惟打針熱潮逐漸減退，預約接種疫苗的人數連跌4日。截至今日晚上8時，只有約13,200人預約打針，較8月初一度衝至51,800人預約，少近7成半。



另外，截至今日零時零分，昨日（13日）有12宗接種疫苗後出現副作用而送院個案，情況穩定。

衞生署證確診外傭曾在美寄血到港驗抗體 專家憂難核實身份存漏洞

【20:09】居赤柱獨立屋、帶變種病毒的38歲外傭今天（14日）轉為確診，由於她已完成接種新冠疫苗，並持有抗體陽性報告，港府准許其檢疫期減至7天。



不過，記者發現染疫外傭於7月27日抽血驗抗體，當天她仍未返抵香港。衞生署回覆時證實，該外傭當時於美國抽血，並將血液樣本由美國寄回香港化驗。



有化驗業界人士透露，近期的確接到少量顧客，要求從海外將血液樣本寄回香港化驗，而港府沒有明文規定，不可接收海外樣本。但亦有業界人士指出，難以核實海外樣本是否取自本人，故不會接收海外樣本。

▼獲政府認可做新冠抗體測試的本地醫療機構▼



強檢名單「擺烏龍」 事隔一天須強檢灣仔街市魚檔改為「黃國記」

【19:59】4個魚檔昨晚（13日）因售賣與驗出帶有新冠病毒相同批次的冰鮮䱽魚，而被納入強制檢測公告。其中政府昨日公布，涉及其中一個位於灣仔街市F2號檔，名為「福全」的魚檔。惟《香港01》記者今日（14日）到街市後，全場沒有同名魚檔，至於在涉事街市F2號檔經營的魚檔，則名為「黃國記海鮮」。



港府今晚公布修訂昨晚發出強制檢測公告，涉事於灣仔街市經樣魚檔，舖位號數不變，魚檔名稱由「福全」修訂為「黃國記」，與記者在街市所見檔名相符，而需要接受強制檢測的期限亦不變。

新冠肺炎｜居赤柱獨立屋外傭確診 56歲機組人員染疫曾於美國打針

【16:17】本港今天新增兩宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入病例，第一宗個案是一名38歲女子，她是外傭，由美國抵港，因為已完成接種兩劑復必泰疫苗，並持有7月27日香港檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性報告，而獲縮短檢疫期至7天，結果在進入本港社區後才確診，並帶有L452R變種病毒，她居於赤柱赤柱村道獨立屋。



第二宗個案是一名56歲男子，他是機組人員，由美國抵港，驗出帶有L452R變種病毒，他曾經在美國接種兩劑復必泰疫苗。本港今天有少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜染疫外傭CT值16.5傳染性高 許樹昌建議檢疫期延至14日

【13:38】一名38歲、居赤柱豪宅外傭昨日（13日）初步確診，她已完成接種復必泰疫苗，於8月1日從美國返港，因血清有抗體，被獲准在酒店檢疫期大減至7天便可回家，結果前天（12日）交樣本驗出陽性，並帶有L452R變種病毒。



消息指，她的CT值僅為16.5，即具高傳染性。有醫生指，若該名外傭在9日的強制檢測結果屬「真陰性」，她在周日（8日）外出活動的播毒風險理應不高。他促請當局盡快追蹤她在本月10日至13日的全部行程，並追蹤多一層密切接觸者，「一個星期已經可以傳播三代，到時就要被迫收緊社交距離措施。」

新冠疫苗｜長者誤解致接種率低 專家促曾打流感針及慢性病人打針

【11:03】香港內科醫學院院長李錦滔今（14日）在港台節目《香港家書》撰文指，本港長者接種新冠疫苗的情況非常不理想，70至79歲大約5%，而80歲以上的只有1%，原因有不少是對疫苗的誤解。內科醫學院早前提出建議，包括「慢性病長者應該打」和「打過流感針適合打」。希望政府在推出新一輪院舍接種時，更多長者踴躍參與。

新冠疫苗｜劉澤星：過敏門診4,000個案未處理 98%病人可安全打針

【09:31】醫管局新冠疫苗過敏安全診所逼爆，有病人輪候至2029年，引起大眾關注。疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今（14日）早在商台節目表示，診所至今收到8,000多封轉介信，暫時處理了一半左右，承認「行政上處理做得未係最好。」職員其後逐一致電有關病人，將應診期調撥至較前的日子。



港大內科學系臨牀助理教授李曦說，曾統計逾1,000名經過敏診所治療的病人，發現98%病人都可安全地接種疫苗。李曦指出，發現大約40%至50%轉介信資料不足，建議家庭醫生再作評估，補寫資料後再輪候。他相信家庭醫生有能力處理部份個案，希望讓診所專注處理嚴重病人。

友愛疫苗中心8導遊員工緊密聚餐違規拍攝 項目召集人：觀感不好

【02:54】日前有市民於屯門友愛體育館的的社區疫苗接種中心，被錯誤接連注射兩劑復必泰疫苗後，網上流傳一條16秒的片段，最少有八名穿上綠色制服的工作人員在貼有「不准飲食」、「不准拍攝」字樣的場館內一同聚餐，據知地點同為友愛疫苗中心。



旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英承認片段中聚餐的工作人員是計劃的旅遊業界工作人員，該個地點是工作休息室，理應可以吃飯，但圍食情況「觀感一般」，但強調有關工作人員已經得悉錯誤，十分後悔，希望可以解諒解，他將於下周一（16日）與公務員事務局開會跟進情況。



公務員事務局周五（13日）晚上回覆《香港01》查詢時表示，如有發現接種中心員工有不當行為，管理一方會按既定機制作出調查及處理。

准縮檢疫返港外傭確診摑食衞局一巴 專家轟港府政策過時恐致災難

【00:50】一名38歲、住赤柱豪宅外傭初步確診，她4月時在香港完成接種復必泰疫苗，6月前往美國，8月1日返港，由於血清有抗體，獲准在酒店檢疫大減三分二至僅7天便可回家，結果前天（12日）所交樣本驗出陽性，並帶有L452R變種病毒。



這是食物及衞生局推出「疫苗氣泡」入境檢疫制度後，首宗已打針人士獲縮短檢疫期，但又感染新冠肺炎，並將病毒帶入社區的個案，再有「氣泡」爆破。政府專家顧問許樹昌稱，個案反映即使已完成接種及驗出抗體，7天檢疫期也未必足夠，來自中風險地區的人士或應檢疫14天。



曾被呼吸系統科專科醫生梁子超就炮轟政府政策過時，未有因應變種病毒肆虐而有更新，仍然容許已打針者減檢疫期，「必然會造成災難，係不負責任」，建議政府即時收緊政策，即使已完成接種疫苗，也應最少隔離14天。

▼8.9前ABCD風險區登機、檢疫及檢測安排▼



昨日總覽：新冠肺炎．8.13｜美返港外傭檢疫完回家確診 5魚檔賣同批次毒魚

打疫苗縮檢疫制爆煲 美國返港外傭酒店檢疫僅7日 返社區6日確診

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強制檢測｜四間有賣毒冰鮮䱽魚魚檔名單公布 分佈港九新界

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▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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