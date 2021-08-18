傳銷騙局死灰復燃　民主黨稱涉660萬　警方上月拘一男子涉詐騙

傳銷騙局手法層出不窮，民主黨昨日（17日）指，接到近30名市民求助，控訴一間傳銷公司及其獨立經銷商，涉嫌以不良傳銷手段銷售產品，包括精油、奶粉、紅酒等，估計涉事總金額高達660萬元。警方今日（18日）回應指，於今年6月中接獲一名女子報案，案件與該公司相關，被列作「以欺騙手段取得財產」，並於7月底以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名24歲吳姓男子。現時案件仍在調查中。



民主黨近日接到近10名市民求助，指一間傳銷公司及其獨立經銷商，涉嫌以不良傳銷手段銷售產品。（歐嘉樂攝）

民主黨接到近30名市民求助

近年受疫情影響，失業率高企，不少市民求職心切，為傳銷騙局再度帶來溫床。昨日民主黨公布接到近30名市民求助，控訴一間傳銷公司及其獨立經銷商，涉嫌以不良傳銷手段銷售產品，估計涉事總金額高達660萬元。

而事件中不乏高學歷苦主，其中碩士畢業的B小姐，在交友程式結識到S先生，對方以關心其工作壓力為由，不斷稱「唔想你咁辛苦」，受感情勒索下，B小姐「借財仔」購入傳銷公司貨品，最終人財兩失，現時每月需還款約1.5萬元，料5年後才可還清。

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案件列作「以欺騙手段取得財產」

就民主黨昨日所指的傳銷騙局，警方今日回應表示，於今年6月19日接獲一名女子報案，稱被一名男子游說到一間公司求職，受害人其後繳付約5,000多元，購買健康產品作為受聘條件，但其後未能取貨，懷疑受騙。

警方續指，該案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由葵青警區刑事調查隊第八隊跟進。警方經調查後，於7月27日在葵青區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名24歲吳姓男子。他已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到，案件仍在調查中。

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