涉未能診斷3歲男童染肺炎及沒看症開藥　西醫盧國章被控專業失當

私家醫生盧國章於2015年涉嫌未診症便向一名3歲男童處方藥物，之後又未能及時診斷男童感染肺炎，被控專業上失當行為，醫務委員會今日﹙23日﹚召開聆訊。



盧國章涉嫌於2015年未經診症，便向一名3歲男童處方藥物。（黃偉倫攝）

男童母親譚太﹙音譯﹚作供時透露，兒子2015年4月30日發燒，於是到盧國章的診所求診，但當日盧休假，並在未經診斷後處方抗生素、退燒藥等藥物。她續指，兒子服藥後，翌日一直在家休息，未見太大不妥，到5月2日開始惡化，出現呼吸困難，不時發出抖大氣聲音，並長時間昏睡，但期間非緊閉雙眼，呈半閉上狀態，與平時睡覺不同，過往未曾有同類情況，「無乜反應，好似無乜力。」

譚太指，兒子即使服完盧國章所處方藥物，情況卻未見好轉，由於擔心其呼吸困難、軟弱無力等問題，於是由男童外婆帶同男童向盧國章求診。譚太指，兒子曾表示肚子不適，之後盧診斷為腸胃炎症狀，服藥留家休息便可。

男童母親（後方白衣女子）及外婆（黑衣綠褲）出席聆訊。（黃偉倫攝）

譚太表示對盧國章診斷有疑惑，最終同年5月5日，由男童爺爺帶男童到大埔那打素醫院急症室求診，之後經X光檢查後，護士稱男童有半邊肺「花晒」，另一邊「白晒」，由於該院沒有兒童深切治療部，所以須轉院威爾斯親王醫院。

因應案情，盧國章被指未能及時診斷男童感染肺炎，亦未能為男童轉介予其他專家。另外，盧亦被指在診症前就向男童處方藥物，之後診症後又欠缺合理原因處方一種抗生素。就此，盧國章被控專業上失當行為。今早聆訊完結，下午續訊。