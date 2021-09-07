調查：98%受訪市民認為巴士票價太貴　逾3成人不滿服務表現

政府正就巴士公司新專營權事宜進行公眾諮詢，民主黨調查發現，超過三成受訪市民不滿巴士服務，九成八受訪市民認為巴士票價過高。民主黨主席羅健熙建議，政府應整合各專營權劃分，以確保巴士服務可以有持績營運條件，亦應對收費作出全面檢討。



民主黨調查發現超過三成受訪市民不滿巴士服務，九成八人認為票價過高。（馬煒傑攝）

民主黨就巴士票價、服務、公營化等問題進行調查，以電訪方式於8月19日至9月5日訪問703名市民，當中69%市民最常坐九巴、19%最常坐城巴、10%最常坐新巴，其餘則為龍運或新大嶼山巴士。

3成人不滿巴士服務 與運輸署調查逾9成人滿意出入大

調查結果顯示，分別有8%及43%市民對巴士服務表示「十分滿意」及「頗滿意」，有9%及23%的受訪者則表示「十分不滿意」及「頗不滿意」。雖然市民整體都表示對巴士服務表示滿意，但仍有超過三成（31%）市民對服務感到不滿，對比起運輸署於年初進行的巴士服務調查，指分有94.4%、92.4%及90.4%的受訪者滿意城巴、龍運及新巴的服務質素，結果存分歧。

34%人認為巴士票價十分高 促訂票價調整機制

票價方面，有九成八市民認為巴士票價過過，當中34%認為「十分高」。民主黨交通政策發言人韓俊賢促請政府須訂立票價調整機制，以保障市民利益，亦應研究設立票價穩定基金，於巴士公司有盈餘時，將部分收益撥入基金，長遠穩定巴士票價。

不少路線具功能 政府可考慮補貼

對於當巴士公司無法提供適當服務時，54%受訪者認為政府應提供資金援助，民主黨主席羅健熙指出不少路線具有功能性，例如未有鐵路服務覆蓋的路線、學校線及醫院線等，政府可考慮提供補貼，以確保該路線可繼續提供必要性的服務。

參考外國「公有私營」方式營辦巴士

至於當巴士公司無法提供服務，有40%受訪者認為應將巴士服務公營化，47%受訪者則持相反意見，反映市民就公營化問題存在分歧。羅健熙指政府應重新思考巴士服務是否仍適合以專營權模式運作，並可參考外國，以「公有私營」方式營辦巴士服務。

羅健熙亦指出現時各個巴士專營權到期時間不一，建議應整合專營權的劃分，以確保本港巴士服務有持續營運的條件，另外行車收費表亦應作出全面檢討。