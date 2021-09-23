賢學思政發言人黃沅琳提堂　涉發放仇恨訊息　申請保釋被拒須還柙

賢學思政發言人黃沅琳，涉發放大量煽動仇恨政府及煽動顛覆國家政權的訊息，昨遭警方國安處人員拘捕。她被控以串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，今（23日）由警車押送到西九龍裁判法院提堂。控方指，本案將會在區域法院審理，申請把案件押後，以準備轉介文件。被告有提出保釋申請，國安法指定法官兼署理總裁判官羅德泉聽取陳詞後，拒讓被告保釋，並把案件押後至11月3月，在西九龍法院再提訊，期間黃須還柙懲教署看管。有旁聽人士在散庭後向被告打氣謂：「撐住呀﹗」及「控方律師做到野。」

賢學思政王逸戰(左)及黃沅琳(左)先後被控。（資料圖片）

女被告黃沅琳，19歲，報稱學生。她被控於2020年10月25日至2021年6月16日期間，在香港與王逸戰、陳枳森、朱慧盈及其他人串謀，煽動他人組織，策劃，實施或者參與實施，以武力，威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即：（1）推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；（2）推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

王逸戰、陳枳森、朱慧盈早前已被控同一控罪，該案押後至11月3日在西九龍法院再訊，以等侯轉介區域法院所需的文件，三人同被還柙。

案件編號：WKCC3838/2021

賢學思政另3名成員早上被捕及提堂情況。(詳看下圖)