校園天地｜道教聯合會純陽小學初心不改、携手同行　以愛相伴成長

孩子從哇哇落地開始，就面對不同的挑戰及新嘗試，凡此種種都緊緊地牽動着父母的心，第一次牙牙學語，第一次蹣跚學步，第一次走進學堂⋯⋯均為父母帶來無限的喜悅。踏進小一課堂，於家長及小朋友而言均是一次「奇幻歴險記」，小朋友在學校裏除了學習課本知識外，更要逐漸成長為一個遵紀守規的好學生。有見及此，香港道教聯合會純陽小學每年都會於開學前舉辦小一適應日，不但為升小新生提供銜接課程，更與升小家長們分享學校政策及簡介課程，讓家長與孩子一起走進課堂，陪伴學習，共同成長。

（內容由香港道教聯合會純陽小學提供）



（香港道教聯合會純陽小學提供）

踏進小一課堂，家長和小朋友面對嶄新的校舍都難免有點不安。一連兩天，純陽小學的老師們因應升小新生可能遇到的情況，悉心準備各科銜接教材，如中文科的老師們精心準備了學生姓名習字冊，幫助新生們在練習書寫自己姓名的過程中認識筆畫順序；英文科的老師們則貼心準備了英文名字寫字冊，讓新生正確地練習書寫自己的英文名字⋯⋯老師們精心準備的這些銜接教材不但能讓新生度過一個充實的暑假，更能讓新生們提早適應小一生活。

小一適應日當天，家長們透過本校360影了解校舍環境，同時聽取老師們簡介學校課程架構。透過這些簡介，家長們對學校教學及校園學習環境均有了初步的認識。及後，家長們更首次與小一班主任及科任老師會面，透過面對面交談增進彼此了解，讓家長們可以安心地把孩子交給學校。入學後，學校也會提供一系列講座，如支援孩子英文學習、家長大學等，為家長解疑釋惑，幫助家長成為孩子成長過程中的「啦啦隊」。

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兩天的小一新生適應日很快便過去了，小一新同學除了盼望於9月1日開始做個小學生外，亦期盼參與純陽小學25周年校慶活動、小一百日宴、小一小農夫課程及既緊張又剌激的棒球課，盡快展開奇妙的學習旅程！

「以道為宗，以德為化，以修為教，以仁為育」是道教聯合會的宗旨，純陽小學也一直秉持這個教育理念，興學樹人，傳道育才。同時，關顧家長及學生所需，與家長並肩同行，用仁愛之心陪伴學生成長。

（內容由香港道教聯合會純陽小學提供）

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