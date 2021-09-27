西九任命顏金施為副行政總裁　11月履新　主管工程及業務發展

西九文化區管理局再有新人事任命。今日(27日)宣布，委任顏金施為副行政總裁(區域發展)，並將於今年11月履新，直接向即將在下月15日接任的新任行政總裁馮程淑儀負責。顏金施將會帶領團隊負責監督西九的基礎建設、文化藝術設施發展和建造，亦會主責制定整體策略，推動區內的酒店、辦公室、住宅，以及零售、餐飲和消閒業務的發展。

《香港01》月前報道，西九管理局於今年6月起實行架構重組，當中新增有關職位，原先直接向行政總裁匯報的工程部，亦會一併歸入其管轄範圍。



顏金施曾任盈科大衍地產發展（盈大地產）執行董事，負責該公司的物業資產在大中華區、日本和東南亞的銷售和市場推廣策略。加入盈大地產前，顏女士曾任太古地產有限公司營業及市務主管，業務範圍包括住宅、辦公室和零售物業。

她曾將包括太陽馬戲團在內的世界級表演引進香港，又舉辦或贊助不同展覽，包括巴黎龐比度中心的精選藏品展覽。

掌管日常運作 包括工程項目管理、業務發展

管理局指，顏在規劃、建築、品牌和市場推廣、營運，以及物業管理等範疇擁有豐富經驗，將有助推動管理局的項目發展，是次委任將進一步增強管理團隊，目標是將西九建設成為全球最多元、最富活力的藝術和文化中心。

管理局副行政總裁(區域發展)屬新設職位，負責帶領和監督西九的發展和整體的日常運作，包括工程項目管理、業務發展和西九的營運，藉此加強各部門的協作，提升架構運作效率。

管理局董事局主席唐英年指，這項委任將進一步增強管理團隊，目標是將西九建設成為全球最多元、最富活力的藝術和文化中心，「我對顏女士寄予厚望，相信她不單能推動西九基礎建設的發展，亦能運用西九有形和無形的資產，制定策略，為西九創造穩定的收入來源，同時惠澤本地經濟和社群。」

管理局官網已更新管理層架構圖，紅框所示為新增職位及部門，顏金施獲委任為副行政總裁(區域發展)，今年11月履新。(西九管理局網站）

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