石澳海灘大浪掛紅旗　泳客無理會照落水　拯溺工會︰唔好心存僥倖

十一連假不少人到郊區旅遊，亦有人會到沙灘曬太陽及游泳。不過石澳海灘今日（2日）就因大浪掛起紅旗，勸喻泳客不要落水。記者下午到石澳泳灘觀察，雖然現場掛起紅旗，但仍有不少市民無視勸喻嬉水。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，救生員多在評估泳客有被大浪捲走危險，如出現「白頭浪」或浪高一至兩米時，就會掛上紅旗。他勸籲市民「唔好心存僥倖」，當泳灘懸掛紅旗，就應聽從救生員指示返回岸上。



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石澳海灘今日（2日）因大浪而掛起紅旗，勸喻泳客不要落水，但不少泳客均未有理會，有泳客更表示「好刺激」。

記者下午到石澳海灘視察，雖然救護站已掛上紅旗，勸喻市民切勿下水，但泳灘亦掛有紅黃旗，指有救生員當值。泳灘間中亦有廣播，提醒市民大浪不要下水，不過現場仍有不少市民游泳。有救生員表示，現場雖然大浪，但由於水浪主要湧向岸邊，所以未算危險，呼籲要注意小朋友安全。

泳客︰今天算是最大浪 感到很刺激

泳客林先生趁假期到石澳游泳，他表示，整個暑假不時都會帶小朋友到石澳泳灘遊玩，感覺今天算是最大浪，但他不感擔心，反而一直衝浪，感到很刺激，「好玩，太好玩」。他說，海浪會將他推向岸邊，所以玩了一個多小時，都不感疲倦。

吳先生亦與家人到石澳泳灘遊玩，因海面大浪，今日只在岸上與兩歲的小朋友玩沙，「都唔夠膽落水，咁大浪。」他又表示，自己僅坐在岸上，但不時仍有較大的浪湧至，令他全身濕透。

張先生今日亦與家人到石澳泳灘遊玩，他認為，今日的浪未算特別大，但當浪湧上來時，小朋友會站不穩。張先生又提到，小朋友對於能到沙灘玩十分興奮，「佢哋一玩就咩都唔驚」。

泳客王先生亦認為，今日海面的風浪尚算自己能應付程度，故如常游泳。但他指，原以為國慶日三天連假，會有較多人到海灘遊玩，但最終較他預期少人，「平時夏天好多好多（人），𠵱度滿晒」，加上今日天氣好，對情況感奇怪。王先生又指，十一連假期間，打算多參與戶外活動，例如昨日已去行山。

拯溺工會籲市民聽從救生員指示

鄧子安說，每次當大浪懸掛紅旗，都較難勸喻泳客返回岸上，「（有泳客）因為想大浪先嚟。」石澳過去曾發生多宗泳客被浪捲走的意外，今年亦曾發生，他指，救生員並非執法部門，只能勸喻泳客在有危險時不要下水。他呼籲市民「欺山莫欺水」，希望市民「唔好心存僥倖，講危險係認真」。

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