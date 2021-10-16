西環的士兇案｜31歲無業男被控謀殺提堂　先索閱精神科報告案押後

西環東邊街周二發生兇殺案，一名的士司機遭人以利器割頸，致大量出血，送院急救後死亡。涉嫌與案有關的一名男子，兩日後在南丫島被捕，他被控一項謀殺罪，案件今(16日)在觀塘法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官按控方要求，先為被告索取兩份精神科報告，案件押後至10月29日在東區法院再提訊，期間被告還柙小欖精神病治療中心看管。



被告蔡南生，31歲，無業，被控一項謀殺罪，指他於2021年10月12日，在香港西營盤東邊街11號外謀殺中國籍男子韋劍雄。被告今早穿綠色衛衣上，庭上表現冷靜。

控方指，被告疑有精神問題，要求索取其兩份精神科報告。辯方稱沒有需要反對索取有關報告，又透露被告有大學學位，接收指示沒有困難，亦沒有精神障礙。惟裁判官最終仍決定控方的要求，先索取報告。

警方日前在南丫島拘捕疑犯。(詳看下圖)

案發現場血跡斑斑。(詳看下圖)