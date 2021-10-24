內分泌疾病可致骨質疏鬆　糖尿病、甲狀腺疾病患者要小心

少人以為骨質疏鬆只因年紀大或女性停經引致，其實不少內分泌疾病都可引致骨質疏鬆，包括本港約一成人口患上的糖尿病；有研究顯示有約三分之一糖尿病患者有骨質疏鬆。市民若出現骨質疏鬆症狀或骨折，需求醫找出原因，才能對症下藥。

撰文：醫善同行醫學顧問、香港骨質疏鬆學會前會長李家駒醫生



到二十五至三十歲骨質密度是最好，之後隨著年紀漸長，骨質開始流失；尤其是女士停經後雌激素分泌突然下降，骨質密度會明顯轉差。

一型糖尿病患者骨質密度達頂峰水平較正常低

除了更年期的荷爾蒙變化，多種內分泌疾病或藥物都可引致繼發性骨質疏鬆，包括一型及二型糖尿病。一型糖尿病是身體免疫系統破壞胰島細胞，胰島細胞不能正常分泌胰島素，導致病人要注射胰島素治療。胰島素不足會影響身體及骨骼生長。

李家駒醫生表示內分泌疾病亦可引發骨質疏鬆。

因一型糖尿病通常在兒童或青少年時發生，這個時期人的骨質仍在增長，到二十五至三十歲時達到頂峰；但這類病人骨骼及骨質密度達到頂峰水平時都較正常低，「一開波就去唔到最好」，增加日後出現骨質疏鬆及骨折風險。

二型糖尿病患者破骨細胞活躍 骨質增長慢流失快

人有造骨細胞及破骨細胞，分別令骨質增生及流失。在骨的新陳代謝過程中，部份骨組織被破壞，又會生成新的骨組織，兩者要平衡才能維持骨骼穩定生長。二型糖尿病會令人的造骨細胞少了，破骨細胞更活躍，而且血糖高會製造出很多不利於骨質的化學物質，導致骨質增長慢，流失快，因而增加患骨質疏鬆風險。大部份二型糖尿病病人是40或以上，所以二型糖尿病病人出現骨質疏鬆的情況，多發生在中年或之後。有研究指出，整體有約三分之一的糖尿病人會有骨質疏鬆。

除了糖尿病，甲狀腺疾病也可引致骨質疏鬆。人體內適當水平的甲狀腺素對骨骼生長及重建非常重要，部份甲狀腺疾病會使正常骨的新陳代謝受到干擾，增加骨質疏鬆及骨折風險。如甲狀腺亢進會導致甲狀腺激素分泌過多，骨的破壞大於新骨形成，骨質流失增加。

另一種內分泌疾病庫欣氏症候群與骨質疏鬆也有密切關係。庫欣氏症候群病人體內有高濃度腎上腺皮質醇，抑制骨質形成及腸道吸收鈣質，和增加腎臟流失鈣質，骨質疏鬆風險上升。

類風濕性關節炎增骨質疏鬆風險

類風濕性關節炎也會影響骨質新陳代謝，以及男性因病引致男性荷爾蒙低，都易引發骨質疏鬆。骨髓癌其中一個病徵是脊骨下塌，與普通收經後婦女的骨質疏鬆很相似，醫生需留意病人是否有可能患骨髓癌。

此外，病人要長期服食類固醇治療、使用舊式薄血針、預防乳癌復發的荷爾蒙藥，或部份治療糖尿病藥物，都會增加骨質疏鬆風險。

當病人出現骨質疏鬆症狀或骨折，需盡快求醫找出原因，從根本治療。患有內分泌疾病病人也要留意，有否引發繼發性骨質疏鬆。市民平日要保持身體健康，避免吸煙飲酒，減低骨質疏鬆風險。糖尿病人在許可情況下，避免使用增加骨質疏鬆風險的藥物。如要服用高劑量類固醇治療的病人，有需要時可服用骨質疏鬆特效藥，及攝取足夠鈣質及維他命Ｄ，當病情有進展減少類固醇劑量。

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