盧華基父女相隔28年　先後獲專上學生服務獎　薪火相傳服務社區

傑出專上學生服務獎頒獎禮於今日（23日）舉行，以表揚對社區服務有貢獻的專上學生。當中有得獎者透過舉辦慈善音樂會為貧窮兒童籌款，更是第二屆得獎者的女兒，體現出薪火相傳的精神；亦有得獎者舉行郊外執垃圾活動，以減低疫情其間郊游熱潮對自然的影響。



香港學生事務協會及香港傑出專上學生服務協會主辦的傑出專上學生服務獎於1991年推出，旨在團結香港大學生及服務社會，已有超過500多名學生獲選，獲獎學生並成為香港傑出專上學生服務協會（HKOTSSA）的會員。繼續帶領來年參加者舉行社區服務，回饋社會。

冀透過計劃令學生了解人生「唔只係返工搵錢」

黎子傑是第二屆傑出專上學生服務獎的得獎者，他獲獎後與其他得獎者一同創立香港傑出專上學生服務協會，為香港第三個跨院校學生組織，並以推廣大學生社區服務為目標，並為他們提供人脈及資金支援。黎子傑認為香港需要願意服務社會的年輕人，並希望透過計劃令他們了解人生「唔只係返工搵錢」。

創會成員女兒28後同獲獎 薪火相傳服侍社區

今年的其中一個得獎者盧羨恩的父親盧華基於28年前同樣是傑出專上學生服務獎的得獎者，更是香港傑出專上學生服務協會的創會成員之一，現今是香港獨立非執行董事協會的會長，更是特首選舉的選委之一。對於女兒28年後獲得同一獎項，他有一種「薪火相傳」的感覺，並希望活動可繼續吸引更多年輕人參與社區服務，以推動年青人服務社會的使命感。

舉行慈善音樂會為基層兒童籌款

盧羨恩是香港大學工商管理系三年級的學生，受從事音樂行業的母親所影響，亦沉迷於豎琴當中。而她則與一些一同練習豎琴的朋友成立了「慈善豎琴基金會」，以教導基層的小朋友的方式，向大眾推眾豎琴，更曾舉行慈善音樂會為聯合國兒童基金會籌款，以幫助世界各地的基層小朋友。

陳智思表示現今學生對社會的貢獻比他仍是學生時多，感到十分欣賞。（馬煒傑攝）

郊遊熱潮遺大量垃圾 組織活動減影響

另一位得獎者胡子康則將成為應屆的香港傑出專上學生服務協會會長。他於暑假時組織了沙灘清理垃圾的活動，他指自疫情爆發，行山等互外活動成為不少港人的清閑活動，但往往會留下不少垃圾，造成污染，於是他便組織活動到鶴咀垃圾灣收集垃圾。

應屆會長冀減少社會不平等

作為應屆會長，胡子康表示希望以可持續發展的方向從事社區服務，當中包括教育、減少社會不平等及改善海洋生態。就減少不平等，胡子康表示希望可儘力減少貧富懸殊對小朋友的影響，例如會舉行義教、免費補習班等，讓有經濟困難的學生亦可得到提升成績的機會。

行政會議召集人陳智思今日亦有出席頒獎禮，他表示現今學生對社會的貢獻比他仍是學生時多，感到十分欣賞。他又提到不少人對一國兩制五十年期限感到擔心，但他表示對此充滿信心，因基本法中未有規定五十年後必定要改變，可由年輕人帶領社會向前，展現一國兩制發展對香港，以至中國帶來貢獻，一國兩制有其價值，便不一定會變。