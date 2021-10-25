「時代精神耀香江」大國建造主題展免費參觀　展示臨時醫院模型

「時代精神耀香江」之大國建造主題展今日（25日）開幕。展覽將介紹中國的建築歷史及發展成就，除了高樓大廈、宗教寺塔等地標外，亦介紹了北大嶼山醫院香港感染中心及武漢火神山醫院，現場分別設有1:200的小型模型，以及當時的建造短片。

活動將於10月25日至30日在灣仔會展舉行，市民可免費參觀，但要先在紫荊APP預約。



「時代精神耀香江」之大國建造主題展今日舉行開幕儀式。（鄭子峰攝）

活動由中聯辦、香港政府、中國建築集團主辦，以照片、建議模型等展示中國各地等地標，包括港珠澳大橋、香港國際機場、摩天大廈等。

大會表示，展覽希望讓香港市民了解國家建造的發展歷史，以增強國家認同及發展自信。

林鄭月娥復工第二個公開活動

活動在今天舉行開幕儀式。特首林鄭月娥、中聯辦副主任盧新寧等今天有份出席。在活動開始前，全體須站立唱國歌，期間亦有學生大合唱《龍的傳人》。

林鄭月娥早前因在禮賓府跌倒手肘骨折，須暫時休假，後來宣布今天復工，該開幕禮是她復工後的第二場公開活動。 林鄭今天出席活動時，右手仍需固定托起，膝頭亦貼上膠布。

林鄭月娥致辭時表示，今次展覽包括了香港建築及基建，例如港珠澳大橋、明年開幕的香港故宮文化博物館。她認為，相關基建體現了香港與祖國的緊密相連，以及國家對香港的支持及關愛。而展覽亦包括北大嶼感染控制中心，她形容，北大嶼感染控制中心在4個月已建造800張負壓病床，成為香港抗疫的定心丸。

設武漢火神山醫院建造短片

展覽中包括了北大嶼山醫院香港感染中心，當中設有1:200模擬模型，模擬了醫患流動的路線，以及水、電醫氣體的管線。同時，現場亦展出短片，展示武漢火神山醫院的建造過程，又指方案設計到建成交予僅10天，形容被譽為「新的中國速度」。

本港兩幢高樓「上榜」

展覽亦展示了不同的摩天大廈，當中樓高367米的香港中銀大廈、484米的香港環球貿易廣場亦有上榜，並以632米的上海中心大廈最高。

另外，展覽展出了不同年代的建築及技術，例如中國傳統建築的主要結構方式「榫卯」，同時列出不同年代的建築名師。