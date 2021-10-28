新冠肺炎．最新｜社交距離措施延長兩周　高風險人士將打第三針

衞生防護中心周三（27日）公佈5宗新冠肺炎輸入確診個案，年齡10至77歲，2人帶有L452R變種病毒，3人來自同一航班，由巴基斯坦經阿聯酋抵港時確診，其中2人已接種疫苗。



點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

+ 3

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



+ 15

昨日總覽：新冠肺炎．最新｜科學委員會建議60歲長者、高風險人士 打第三針

毅行者連續3年停辦 樂施會︰被指有潛在播疫風險 啟動後備方案

DSE｜考評局：疫情延誤考生學習 2023DSE取消中文口試及通識IES

強制檢測｜曾坐3條愉景灣巴士線須檢測 再有幼稚園爆流感納強檢

新冠疫苗｜專家倡免疫系統失調、60歲以上、高風險者 需打第三針

安心出行｜進入法院須掃碼 與訟雙方、親屬等獲豁免惟須對身份證

新冠疫苗｜51歲男子打針後14日內死亡 上周33宗異常事件報告

新冠疫苗｜政府將公佈打第三針安排 專家：接種科興長者應優先

新冠肺炎｜今5宗確診兩帶變種病毒 返美貨機人員確診

通關│促盡快與內地澳門通關 旅業聯盟：港府要有背水一戰勇氣

新冠疫苗｜專家商打三針 打科興市民：第三針續打國產貨冀北上

新冠疫苗｜養和研究：兩款疫苗三個月後抗體大跌 復必泰仍較高

外傭檢疫｜僱傭公會促以簽證先後配房 主席：不應以鬥快方式預訂

新冠肺炎｜臨時醫院今率先推三日一檢 護協指醫管局無諮詢員工

新冠肺炎｜商會形容取消免檢疫為「陣痛」 料對外國機構影響不大

新冠肺炎｜梁子超：外防輸入要「零容忍」 促嚴格審批免檢疫群組

▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



+ 3

▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

