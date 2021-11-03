新冠肺炎．11.3｜特定群組率先打第3劑疫苗　進口墨魚片帶病毒

衞生防護中心今日(3日)公佈3宗輸入個案，三名患者均帶有L452R變種病毒，其中兩人11月1日由英國乘搭BA027航班抵港，並於機場檢測時確診，同日出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。



公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，今午就新冠疫苗接種計劃舉行記者會，公布接種第三針計劃將在下周展開，兩類人士11月5日起可預約接種第三針，11月11日起免費補打第三針。



當局會首先安排60歲或以上人士、醫護人員、高危職業者包括機場工作、機組人員等，以及長期病患者接種；亦會安排低免疫力群組如曾接受器官移植、癌症病人等打針，市民可自行選擇第三針打科興或復必泰疫苗。



新冠疫苗接種持續放緩，疫苗接種中心本月起縮減服務時間，並逢周三全日休息，即今日（3日）不設打針服務。



食環署公布明年農曆年宵市場安排，因應疫情持續，年宵市場將維持今年安排，只設濕貨攤賣年花，不設乾貨檔及快餐檔，將由本月15日起分批公開競投。



點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

通關｜政府研究機場「一地兩制」 分隔內地和國際旅客及機艙人員

【23:57】政府近日宣布收緊豁免檢疫名單，據了解，政府研究機場分隔管理來往內地和國際的旅客。食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）表示，機管局及有關部門正檢視各項細節安排，如能夠將旅客分隔是好事。食衞局承認正檢視進一步分隔來往不同風險地區的旅客。



另外，政府今日公布為合資格特定組別人士接種第三劑疫苗，機管局今晚公布，會與所有機場營運公司合作，以實施第三劑疫苗接種的安排。

安心出行│一線通平安鐘半日接84個安裝查詢 即日起也支援非用戶

【22:45】港府於本周一（1日）起，強制要求進出政府施的市民必須使用「安心出行」應用程式，長者到街市、醫院等地方理要事時，部份長者因不懂使用程式，帶來不便。長者安居協會表示，「一線通平安鐘」服務熱線中心接獲關於政府場所使用「安心出行」流動應用程式的查詢個案持續增加，協會因應長者的需求有最新安排，即日起會擴大支援，同時協助非「一線通平安鐘」用戶長者，於其個人智能手機下載「安心出行」應用程式。

強制檢測｜保良局莊啟程幼稚園等6間幼稚園爆流感 納入強檢通告

【21:59】食物及衞生局周三（3日）晚上公布強制檢測公告，6間學校發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因此納入公告，包括保良局莊啟程幼稚園、香港耀能協會石圍角幼兒中心、真理浸信會榮光幼兒園等，有關人士需接受強制測。

食環署驗出大馬墨魚片帶新冠病毒 遲一日公布 嘉里冷庫納強檢

【20:31】食物環境衞生署食物安全中心表示，昨日（2日）傍晚接獲衞生署衞生防護中心通知，在預防性檢測中驗出有進口冷藏烏賊片（墨魚片）表面樣本及其內包裝樣本對2019冠狀病毒病病毒檢測結果呈陽性。

食安中心昨日從一批390箱（約3,100公斤）由馬來西亞經海運進口的冷藏烏賊片，抽取共12個烏賊片表面樣本及包裝樣本進行檢測。化驗結果顯示一個烏賊片表面樣本及一個內包裝樣本對病毒檢測結果呈陽性。該批烏賊片進口後一直存放於葵涌的倉庫，沒有流出市面。

衞生署稱，得悉檢測結果後，食安中心今日聯同衞生防護中心巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，進口商已按食安中心指示將涉事批次的烏賊片全部銷毀。食安中心亦會加強對同類產品的檢測。

驗出帶新冠病毒的大馬墨魚片存於葵涌嘉里溫控貨倉嘉里冷庫，被納入強制檢測。（嘉里物流圖片)

科興疫苗死因｜死者生前驗血報告 顯示其血壓及糖尿病控制較差

【18:53】有長期病患兼嚴重吸煙的六旬男子今年二月底死亡，他死前兩天曾接種科興新冠疫苗，死因庭就其死作研訊，是首宗接種疫苗後死亡的個案，聆訊今（3日）傳召曾診治該男子的醫生作供。普通科醫生指死者於2月初覆診時有心口痛，驗血報告指其血壓及糖尿病均控制得較差，有肥胖、嚴重吸煙者、勞動性心口痛等問題，故建議他盡快找心臟科醫生檢查，及儘早戒煙，惟他沒有此打算。庭上亦透露，該男子在同月26日接種疫苗後，於同月28日凌晨覺氣促問題惡化，自行到伊利沙伯醫院的急症室求醫。

虎年花市｜明年年宵市場續無乾貨快餐攤位 入場要安心出行或登記

【18:48】食環署公布，2022年農曆年宵市場攤位，將由11月15日起分批公開競投。年宵市場會由2022年1月26日至2月1日，一連七天在15個地點舉行，共設940個攤位。



食環署發言人指出，在疫情下，2022年農曆年宵市場會維持沒有乾貨攤位，同時亦不設快餐攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花。發言人又提醒，年宵市場各項防疫抗疫措施可能會有所變更，政府可能會調整年宵市場的規模及營業時間、收緊公眾人士入場要求，甚至取消舉辦年宵市場，呼籲參與競投前，應充分考慮有關因素。

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安心出行｜長者反映無法用程式 資科辦：可WhatsApp打字求助

【18:13】政府於本月起要求進入政府設施時使用「安心出行」應用程式，包括街市等地方，連日內不時有長者遇到困難。今早（3日）有長者致電電台節目，反映本身根本沒有智能電話；亦有市民稱其電話無法下載「安心出行」，直言上月專程到街市道別，「我31號已經去街市，同啲檔主farewell㗎啦，我話我入唔到嚟㗎啦，咁我咪要嚟同你farewell」。

副政府資訊科技總監黃志光，之後接受同一節目訪問。主持人提到有不少長者遇到困難。黃志光表示，「安心出行」對電話作業系統有一定要求，並主動提及有「熱線電話」可供市民查詢。不過當主持問到號碼時，黃說「其實都可以打1823嘅。」



主持人再追問，「會唔會有個專啲嘅熱線啊？」不過黃未有正面回應，只表示如長者於應用有問題，可盡量解答。大約3分鐘後，黃再主動補充指，有WhatsApp供市民短訊查詢，電話為96171823。翻查資料，該WhatsApp號碼於去年中，由資科辦推出，為「2019冠狀病毒病WhatsApp熱線」。

安心出行｜買餸時間冷清 渣華道街市檔販生意跌半︰唔好搞咁耐啦

【17:46】11月起出入政府大樓、醫院及街市等，必須使用「安心出行」，不少市民嫌麻煩，索性放棄光顧食環署管轄街市。記者於今日下午3時許，到需要使用安心出行才可進入的北角渣華道街市觀察，到場買餸的市民稀少，不少檔主大呻生意暴跌40%至50%。有檔販直言，如情況持續或寧願結業；有檔主期望港府應盡快結束強制掃碼政策，「唔好搞咁耐啦，一段時間好喇，真係搞唔掂。」



與渣華道街市一街之隔的春秧街則人頭湧湧，春秧街地舖商戶種類與渣華道街市相近，有市民直言，因嫌使用安心出行麻煩，近日轉到春秧街買餸。

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安心出行｜郵政署聘助理查掃碼及技術支援 時薪72元需中四學歷

【17:31】政府場所自周一（1日）起，強制市民使用「安心出行」，包括政府場地、街市及各類球場等。郵政署今日（3日）起刊登招聘廣告，聘請「總務助理」職位，職責列明負責檢查進入郵局的人有否使用「安心出行」，以及為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援。



郵政署總務助理入職條件只需要完成中四學歷，時薪為72元，合約為期三個月，申請日期下周二（9日）截止。

工作內容：



(1) 檢查進入香港郵政處所的人士是否使用「安心出行」流動應用程式；

(2) 為公眾使用「安心出行」流動應用程式提供技術支援；

(3) 協助櫃位人員處理和核實訂明的記錄表格；

(4) 協助管理郵政局公眾大堂等的排隊情況和解答顧客查詢；以及

(5) 執行其他由上司委派的工作。



通關｜陳肇始：諮詢B類食肆用安心出行 收緊防疫有利與內地通關

【17:30】政府近日收緊防疫措施，包括取消多個豁免檢疫安排群組，及強制在政府場所使用「安心出行」，以盡早達致與內地通關。食物及衞生局局長陳肇始今（3日）在記者會上坦言，本港已達到「清零」的目標，惟在「外防輸入，內防反彈」的原則下，收緊和調整防疫措施，才能令疫情爆發風險降到最低，以便日後與內地通關。

▼食肆ABCD分類防疫安排▼



【16:05】陳肇始稱，收緊病人出院準則可令市民更安全，相信是亦是市民的期望，以往亦曾不時更改相關標準。

【16:05】聶德權表示是否溝針是個人選擇，但專家認為打復必泰或會反應較大，陳肇始稱，仍維持打兩針為完成接種疫苗的定義，第三針為加強劑。她又稱一直留意第二代疫苗資訊，了解是否有更好及更高保護力的疫苗面世，但是否購買仍言之尚早。

【15:57】公務員事務局局長聶德權表示，預算有186萬人要打第三針，包括免疫力弱的病人及接種科興疫苗並有較高感染風險的人士，11月5日起可以預約打第三針，11月14日起免費接種，因接種復必泰疫苗產生的抗體較高，市民可以選打復必泰疫苗。目前剩約170萬劑復必泰疫苗，有需要會增購疫苗。

【15:49】兩類人士11月5日起可以預約接種第三針，11月11日起免費補打第三針，兩類人士分別為：第一類為特定免疫力弱者，包括癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統人士等，應在打第二針後至少4星期才注射第三針。

第二類為已接種科興疫苗並有較高感染風險者，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者及工作環境有高暴露風險及較易傳播病毒員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作人員。他們應在打第二針後最少6個月才打針。

【15:32】食物及衞生局局長陳肇始表示，全球疫情嚴重，好多與病毒共存國家個案及死亡率飆升，反而本港採取清零策略，令個案平穩每日平均幾宗輸入個案。她舉例新加坡在新一波疫情中，無打針80歲長者死亡率達18%，有打針只是2%，本港80歲以上長者打針率只有15%，屬高危組群，呼籲盡快打針。

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新冠肺炎｜政府公布特定群組下周四起打第三針 60歲或以上率先打

【15:33】本港即將開展第三針新冠疫苗接種計劃，政府今日（3日）公佈，所有科興疫苗人士需要補打第三針，但優先群組會包括接種科興及復必泰疫苗的60歲或以上人士，以及醫護人員、長期病患者、特定組別免疫力人士如癌症病人、器管移植病人、晚期愛滋病患者等病人，可由本周五（11月5日）起可以預約打第三針，下周四（11月14日）起免費接種，專家認為接種復必泰疫苗產生的抗體較高，市民可以選打復必泰疫苗，即容許打科興市民「溝針」。

新冠肺炎｜今增3宗輸入個案 兩患者同航班英國抵港均染變種病毒

【14:56】衞生防護中心今日(3日)公佈3宗輸入個案，三名患者均帶有L452R變種病毒，並已完成接種新冠疫苗，其中兩人11月1日由英國乘搭BA027航班抵港，並於機場檢測時確診，同日出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。

安心出行｜初中生無智能手機入球場被拒 家長批非必須品：有問題

【11:36】政府自周一（1日）起強制市民使用「安心出行」，包括政府場地、街市及各類球場等，連日來惹起不少批評。



有家長今日（3日）致電港台節目《千禧年代》，指就讀初中的子女無智能手機，因他們定期會到政府場地參加活動，早前致電場地查詢，對方表示12歲以上的學童就算有家長陪同亦不獲內進。她質疑手機非必須品，認為做法有問題。有長者則指丈夫為聽障人士，未能使用智能手機，加上年事已高，若出入場所均須填紙會寧願不出去。

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安心出行｜B類食肆擬須掃碼 林瑞華料有餐廳轉C類 生意影響不大

【09:10】市民進入政府場所、公眾街市、公立醫院等需使用「安心出行」，早前立法會議員田北辰引述消息指，日後進入B類食肆的客人都必須掃碼。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華今日（3日）在港台節目《千禧年代》指，估計措施對業界影響不大，因較少人會堅持不用「安心出行」，相反餐廳可免卻因顧客填錯資料而受罰，有部份B類食肆或因此轉為C或D類。但認為因應疫情緩和，政府應放寬現時針對餐飲處所的放疫安排。

新冠肺炎｜縱橫遊：公海遊查詢減少 冀年底前與大灣區通關

【09:02】皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」有船員在出發前被驗出「復陽」，繼取消萬聖節出發的公海遊，再取消本月初的行程。 縱橫遊執行董事袁振寧今日（3日）在港台節目《千禧年代》指，因應事件市民對公海遊查詢少了，大部份人考慮於12月至明年1月出發。他指，希望最快於年底前能通關到大灣區，其後再推展到內地其他城市。

▼11月2日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜港會職員訪英返港初確診 住所碧瑤灣21座等5處上榜

【00:01】衞生署昨晚（2日）公布，一名活躍於金鐘商業區的人士外遊返港後初步確診，暫列輸入個案。患者原居於薄扶林碧瑤灣21座，在跑馬地香港足球會（簡稱港會）工作，連同離港前曾到的3個地方須強制檢測，包括港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳、太古廣場3樓332號舖夜上海，以及機場客運大樓寰宇堂頭等貴賓室。受檢人士最遲本周四（4日）檢測，已完成接種疫苗人士不獲豁免。

此外，3間幼稚園及1間小學，因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，因此被納入強制檢測公告，包括特殊學校香港耀能協會隆亨幼兒中心、中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園、藍田靈糧幼稚園、東華三院王余家潔紀念小學小六級。

▼11月2日九龍城街市情況▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.1｜消息指最快年底局部通關 警令刪假安心出行程式

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▼食環署轄下公眾街市名單▼

