本港設兩生物燃料廠惟發展落後　WWF倡普及應用助航空業減碳

世界自然基金會香港分會（WWF）今日（25日）發布首份關於生物燃料的本地研究報告。研究指出，生物燃料在中短期有效協助各類交通及運輸業，減少碳排放，包括可於政府車隊及船隊、重型商用車輛及本地海上運輸應用，長遠更可應用於航空業。



WWF指出，由於國際航班的碳排放較難消減，以生物燃料和化石航空燃料混合而成的可持續航空燃料，將於未來幾十年國際航空業減碳行動中發揮關鍵作用。（資料圖片）

生物燃料是從生物質轉化為能源的可再生資源，可由糧食作物、生物廢料、都市固體廢物等製成。本港目前已有兩家分別位於屯門及將軍澳的生物燃料廠房，有利用本地收集廢食油，生產少量生物燃料；亦有製造名為「氫化植物油（HVO）」的生物燃料，主要於中國內地生產。生物燃料於世界各地，尤其是歐盟國家、加拿大及美國的應用越趨普及，目前廣泛用於道路運輸行業。

可持續航空燃料供應的行動藍圖。（WWF提供）

WWF指出，航空替代燃料如電能及氫能，在應用上仍有限制，不太可能在2050年前用於較長途航班。由於國際航班的碳排放較難消減，以生物燃料和化石航空燃料混合而成的可持續航空燃料，將於未來幾十年國際航空業減碳行動中發揮關鍵作用，惟在亞洲的發展及供應處於初步階段，落後歐美地區。

WWF表示，新一份《施政報告》和《香港氣候行動藍圖2050》，可見港府積極推動運輸業減碳，但現有政策及法例未涵蓋香港國際航班碳排放的解決方案，故建議透過區域合作，令香港的可再生能源組合多樣化，利用經認證的可持續生物燃料，減少航空業的「國際排放量」。