新冠肺炎﹒最新｜初確診少於5宗　通關「香港健康碼」本周內公布

本港昨日（28日）新增三宗輸入個案，其中兩人感染變種病毒，累計增12,428宗，初步確診少於5宗；同日港府進一步加強由非洲南部八個地區抵港的香港居民檢疫和檢測要求，包括抵港後須入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。



本地與內地免檢疫通關安排進入細節商討，政府本周內公布「香港健康碼」運作詳情，當局預告會與安心出行程式對接。



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01消息｜「通關」延至12月下旬 港府力爭名額遠多於1000個

【07:00】原本盛傳12月初將可落實的免檢疫「小通關」又出現細微變化，小通關或延至12月下旬才有望啟動。然而香港健康碼對接問題，北京和港府經已一致認同，目前港府正努力爭取談妥餘下多個項目，首先是每日名額不止於1,000個，希望能維持最初港府建議的5,000至6,000個。實施日期務求在聖誕或大除夕前落實，致力為港人送出一份最佳禮物。

至於熔斷機制，內地當局和港府雙方目前均指若以一宗本地確診便暫停通關，條件過份「辛辣」，但迄今對於港府要求「以兩個群組在本港同時爆發才作為熔斷點」作為叫價，仍沒有共識，有關機制尚須確定。

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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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【昨日總覽】新冠肺炎﹒11.28｜增3輸入個案 英航一周2機員確診停飛港至周二

新冠肺炎｜今增3宗輸入個案2涉變種病毒 英航機員周六確診沒公布

新冠肺炎｜英航倫敦飛香港航班2機員確診 周二前10班機取消

安心出行｜平機會收殘疾人士查詢 使用安心出行有困難